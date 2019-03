La mitad del salario se va en el alquiler

Los argentinos destinan casi la mitad de su salario para pagar el alquiler, según una encuesta realizada a nivel nacional por la Federación de Inquilinos.

En la provincia de Buenos Aires, alquilar una vivienda se lleva el 48% del salario, en promedio; mientras que a nivel nacional ese porcentaje casi no varía, y es del 47%.

Asimismo, la encuesta reveló que el 27,9% de los inquilinos bonaerenses consultados tuvieron que rescindir sus contratos por no poder cumplir con los pagos. Mientras que el porcentaje de aumento de la renovación es del 37%.

Desde la agrupación información que el relevamiento no incluye el pago de expensas, impuestos ni tarifas de servicios públicos.