Arata y Giaccone, juntas, con Sergio Massa

La diputada provincial por el Frente Renovador Valeria Arata participó del plenario de legisladores e intendentes del espacio en la localidad de General Las Heras, y, como adelantó este diario, junto al líder del espacio, Sergio Massa, estuvieron los legisladores provinciales José Ottavis y la juninense Rocío Giaccone, ya integrados a Alternativa Federal.

Al finalizar el encuentro, Arata destacó: "Esta reunión muestra la dinámica de trabajo a la que estamos acostumbrados. Debatimos las problemáticas de una provincia compleja a la que queremos volver a poner de pie".

"Conocemos muy bien la realidad de nuestra provincia que no está aislada de las erróneas políticas del Gobierno nacional, porque la gobernadora Vidal sigue la misma línea. Tarizafos, aumentos desmedidos, abandono a las pymes y los comercios. Sin escuchar a los jubilados y los docentes.", prosiguió.

"La Provincia en la que vivimos no es la provincia que describió la gobernadora en el inicio de sesiones. Vivimos en una provincia con hospitales que sufren problemas de infraestructura y de insumos, las escuelas se sostienen por el esfuerzo de los docentes, hoy ignorados, y la inseguridad y las mafias crecen todos los días, no solo en el conurbano sino también en el interior de la provincia", señaló la legisladora massista.

"Tenemos un gran equipo de dirigentes y como bien dijo nuestro líder Sergio Massa, sabemos cómo resolverle los problemas a los bonaerenses. Debemos construir una nueva mayoría y de darle un nuevo gobierno a la Argentina", cerró.