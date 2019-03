La gobernadora Vidal inauguró la muestra Expoagro 2019

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguró hoy la muestra rural e industrial "Expoagro 2019" en el partido bonaerense de San Nicolás.

Vidal encabezó el simbólico corte de cintas en el predio ferial nicoleño junto al ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquis; el secretario general del gobierno bonaerense, Fabián Perechodnik; el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell; el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, y el intendente local, Manuel Passaglia.

Ayer, durante la cena de presentación de la muestra, la gobernadora explicó a los productores rurales que "tanto el Presidente como yo sabemos que las retenciones son un impuesto distorsivo y no creemos que tenga que ser un impuesto que llegue para quedarse. Es un impuesto de emergencia y lo queremos considerar como un impuesto de emergencia. Vamos a trabajar en conjunto para que ese impuesto pueda reducirse lo más rápido posible, para que la producción no tenga un pie en la cabeza".

Asimismo, dijo que "de 135 municipios, 127 están ligados a la agroindustria, la provincia de Buenos Aires es agroindustria en su identidad más profunda", y que a pesar de las inundaciones y sequías que afectaron la producción el último año, "el campo se sostuvo de pie, siguió apostando, siguió invirtiendo y hoy podemos ver los resultados y decir que no bajar los brazos valió la pena".

Además de enumerar los crecimientos en los rendimientos de carne vacuna, trigo y otros cereales, Vidal subrayó que "hemos avanzado muchísimo en materia de obras en la Provincia" y que gracias a las obras hidráulicas en la cuenca del río Salado, que beneficiará a cincuenta municipios, "vamos a recuperar un millón de hectáreas productivas".

"No queremos más la Argentina de la emergencia agropecuaria o la que devuelve un colchón a la gente cuando baja el agua: queremos la Argentina que hace la obra para que la gente no vuelva a atravesar eso. Eso habla de futuro", puntualizó.