Baradel le respondió al ministro Finocchiaro y dijo que "usa discursos de los '90"

Roberto Baradel, criticó al ministro de Educación Alejandro Finocchiaro. En pleno paro docente de 72 horas, el sindicalista salió al cruce del funcionario, que dijo que no había una medida de fuerza nacional "porque la Nación no tiene escuelas a cargo".

"Habla sin fundamentos, usa el discurso de los '90", le respondió el líder de SUTEBA al funcionario. "Estaríamos bien si hoy iniciaran las clases y se hubiera resuelto el conflicto que lleva un año en la provincia y tres en lo nacional, por la negativa a la paritaria nacional", dijo.

"Además, hace tres años que está congelado el fondo de incentivo docente", se quejó el gremialista. "La propuesta que han hecho es lo que reclamamos el año pasado y no accedieron nunca", dijo el sindicalista en diálogo con radio La Metro.

"Quisieron imponer el 15%, después por decreto la gobernadora lo llevó al 19%. Se llegó al 32% y no firmamos. La inflación fue del 47,6%", recordó. En el caso de la Provincia, la medida de fuerza por 72 horas fue lanzada por los gremios que integran el FUDB.

En ese marco de la negociación, el gobierno de María Eugenia Vidal ofreció aumentar los sueldos de este año en base al índice oficial de inflación y sumar un 5% adicional en diciembre, sin embargo, los sindicatos rechazaron la propuesta.