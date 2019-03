Vidal defendió su gestión y dijo que los bonaerenses decidirán su continuidad

En su último discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Legislatura de su primera gestión, María Eugenia Vidal ensayó ayer una fuerte defensa de su gobierno en medio de críticas hacia sus antecesores peronistas.

Y dejó, además, señales sobre su futuro político, al asegurar que los bonaerenses decidirán su continuidad.

“Somos distintos”, dijo, en una de sus constantes menciones críticas hacia el kirchnerismo en línea con el discurso del presidente Mauricio Macri ante el Congreso. Con ese recurso, la Gobernadora pareció adelantar el tono de la campaña electoral con la que buscará su reelección.

Durante poco menos de una hora y frente a un recinto sin barras militantes pero con fuerte presencia oficialista, Vidal habló de obras hechas y por terminar, del combate al delito organizado, de transparencia y de la baja en el gasto político.

Quiero pedirles perdón a los docentes si en algún momento sintieron que nos equivocamos.

Yo defiendo a esta Provincia sin construir una carrera política. No la uso como un trampolín.

El tema educativo fue uno de los ejes centrales de su discurso. No hubo, contra lo que algunos esperaban, fuertes menciones críticas hacia los gremios, con quienes mantiene abierta una pulseada salarial que afectará nuevamente el inicio de clases la semana próxima. Apenas un mensaje a los docentes. “Muchos de ustedes se vieron perjudicados por el conflicto que hemos tenido con los gremios. Quiero pedirles perdón si en algún momento sintieron que nos equivocamos”, dijo.

En el plano educativo, la Gobernadora prefirió enfocarse en las obras de infraestructura escolar, un tema que el año pasado estuvo en el centro de la agenda tras la muerte de dos trabajadores por una explosión en una escuela de Moreno. “No fuimos nosotros los que dejamos de invertir, los que no hicimos mantenimiento, los que dejamos que nuestros edificios se caigan a pedazos”, afirmó. Y llamó “cómplices del abandono” a los opositores que la criticaron por este tema.

En materia de obras, un área en que Vidal aspiraba hacer más anuncios de los que finalmente hizo, la Gobernadora destacó la finalización del plan maestro hidráulico en La Plata. Lo hizo con una frase en la que volvió a pegarle a su antecesor Daniel Scioli. “Los bonaerenses saben que estuvieron años sin respuestas. Cinco años esperaron que se terminen las obras hidráulicas en la Plata, Berisso y Ensenada”, expresó.

También dedicó una parte importante del discurso a la seguridad que, dijo, “es una prioridad” de su gestión. “Después de 28 años de inacción reformamos la policía para proteger a los buenos efectivos y separar a los malos”.

“¿Cómo se explica que había una mayoría de policías responsables y honestos que tenía que convivir con una minoría que transaba con los narcos, con las organizaciones criminales o con los barras?”, se preguntó.

Arenga

Vidal cruzó la Plaza San Martín desde la Gobernación a la Legislatura poco antes de las 15 después de participar de la apertura de sesiones en el Congreso. El acto en la Legislatura tuvo pocas presencias nacionales, entre las que destacó la de Emilio Monzó.

Decidimos no inaugurar hospitales sin equipamiento ni médicos, como tantas veces pasó.

A diferencia de Macri, Vidal no eligió un tono agresivo ni confrontativo, aunque hizo continuas referencias críticas al kirchnerismo. “Se puede hacer política sin gritos, sin agresiones, sin escraches, sin relatos”; “somos realmente distintos” y “la realidad no se cambia con relatos”, fueron algunas de las muchas frases en la misma sintonía.

A lo largo de toda la Asamblea, hubo apenas algunas réplicas en voz alta desde el sector de los legisladores de Unidad Ciudadana en el recinto de la Cámara de Diputados.

Ayer, desde Cambiemos elogiaban el “comportamiento responsable” de la oposición para contrastarlo con los gritos y cruces en el Congreso.

En uno de los tramos más políticos, Vidal prometió a los bonaerenses: "Vamos a seguir reclamando por lo que falta, que es la actualización del Fondo del Conurbano. Claro que tiene costos dar estas peleas, incluso cuando las das dentro de tu propio espacio político. Pero eso no se negocia".

En medio de especulaciones por su futuro político, pareció descartar una candidatura presidencial al afirmar que no usa la Provincia “como trampolín”. “Defiendo a esta Provincia sin construir una carrera política. No estoy acá para usar a la Provincia como un trampolín. La Provincia necesitaba que la quieran, que la cuiden”, dijo. También dedicó elogios a la figura de Macri, aunque sin mencionarlo directamente.

“El compromiso del presidente con la provincia no es por cadena nacional”, aseguró. Como Macri, hacia el final, la Gobernadora subió el tono y ensayó una arenga festejada desde las bancas del oficialismo y los palcos. “Este es nuestro tiempo y nuestra oportunidad”, afirmó, tras señalar que serán los bonaerenses los que decidan su continuidad en la Provincia.