Gremios docentes rechazaron la oferta salarial y peligra el inicio de las clases

El Gobierno bonaerense ofreció ayer a los gremios docentes un aumento salarial igual a la inflación, más un 5% adicional, en el marco de la paritaria 2019, propuesta rechazada por los gremios, lo cual pone en riesgo el comienzo de clases previsto para el miércoles 6 de marzo.

Para los sindicatos, el ofrecimiento es "inaceptable y no soluciona el conflicto", mientras que para la administración de María Eugenia Vidal es "razonable e implica un esfuerzo significativo para los contribuyentes" de la Provincia (ver página 10).

Tras el encuentro en el Ministerio de Economía bonaerense, los referentes del Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) manifestaron su disconformidad y aseguraron que entre jueves y viernes se realizarán asambleas y plenarios de delegados para definir si el miércoles empiezan las clases.

Oferta oficial

En la reunión paritaria, la Provincia garantizó que el salario inicial para un cargo docente que estaba en 16.710 pesos en diciembre de 2018 subirá a 20.150 en marzo, lo que significa un aumento de 3.440 pesos, indicó el ministro de Economía, Hernán Lacunza.

El Gobierno bonaerense indicó que el objetivo es que empiecen las clases y ningún docente esté por debajo de la línea de pobreza, con aumentos para 2019 que superen la inflación.

La propuesta se presentó durante la mesa paritaria realizada en la sede de Economía, con la participación de Lacunza y los ministros de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, y de Trabajo, Marcelo Villegas.

El arranque, en duda

La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, Mirta Petrocini, anticipó que ese gremio realizará una asamblea este viernes para decidir si comienzan las clases y precisó que los funcionarios "quedaron comprometidos" a continuar las negociaciones, por lo que podrían ser nuevamente convocados.

"El ofrecimiento del Gobierno no respeta la carrera de los docentes", alertó, y puntualizó que "con la propuesta, un maestro de grado con 12 años de antigüedad cobraría casi lo mismo que uno que recién se inicia y que un preceptor, lo mismo hasta los 20 años de antigüedad".

La dirigente reconoció que, en este contexto, "no está definido el inicio de clases" y consideró que "se vive en un país hiperinflacionario, con incertidumbre y preocupados por las condiciones de enseñar y aprender". El secretario general de UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, se quejó porque "los docentes que hoy ganan 20 mil pesos van a ganar 600 pesos más por mes".

En tanto, su par de SUTEBA, Roberto Baradel, aseguró que la propuesta "consolida la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron los docentes", equivalente al 16% para el año pasado, que es lo que reclaman los gremios.

Sobre la oferta, dijo que "los primeros tres meses, el ajuste es cada mes, pero después es trimestral, con lo que el 5 por ciento no llega a compensar lo que se pierde". "No vamos a convalidar la pérdida de poder adquisitivo de los docentes", advirtió y precisó que el 5% extra, recién se cobraría en enero de 2020.

Este jueves se llevará adelante el Congreso de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) donde decidirán las medidas.