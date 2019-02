¿Arrancan las clases? Docentes rechazaron la nueva propuesta salarial presentada por Provincia

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechazó esta tarde la propuesta salarial presentada hoy por la Provincia.

La nueva oferta presentada durante la reunión paritaria en el ministerio de Economía bonaerense ratificaba la actualización de los salarios en función de la inflación difundida por el INDEC para 2019 de manera mensual para los primeros tres meses y después trimestral hasta diciembre más un 5% en concepto de recomposición correspondiente al año pasado, cuando los gremios reclamaban una mejora en torno al 16 por ciento.

La propuesta, según fuentes oficiales, aseguraría “un salario mínimo para todos los docentes de $20.150 para el mes de marzo, para el maestro ingresante con turno de medio día".

Roberto Baradel, titular de Suteba, aseguró que "el Frente no va a firmar ni convalidar la pérdida del poder adquisitivo de los docentes. Por otro lado reclamamos por los problemas de infraestructura de las escuelas". Mientras que desde la FEB informaron que rechazaban el ofrecimiento "por considerar que no respeta la escala salarial" y que aún no determinaron si se llevarán a cabo medidas de fuerza de cara al inicio lectivo, previsto para el próximo miércoles.

Según el comunicado "las autoridades provinciales propusieron una recomposición salarial 2018 con un salario mínimo garantizado de $18.450 que, en la práctica, significa el achatamiento de la escala salarial docente".

"El ofrecimiento del Gobierno no respeta la carrera de los docentes", aseguró la presidente de la FEB, Mirta Petrocini, quien agregó que "con la propuesta de recomposición 2018, un maestro de grado con 12 años de antigüedad cobraría casi lo mismo que uno que recién se inicia. Y un preceptor, cobraría lo mismo hasta los 20 años de antigüedad".

Respecto del 5% que agregó la Provincia a la propuesta, según la FEB "recién se cobrarían en enero de 2020".

La nueva ronda paritaria estaba anunciada para las 12hs en la sede del ministerio de Economía bonaerense, aunque comenzó con más de una hora de demora.

En el primer encuentro del año, a mediados de febrero, el Gobierno bonaerense ofreció que la paritaria 2019 iguale a la inflación registrada por el INDEC, con una actualización automática mensual durante los primeros tres meses y luego trimestral hasta diciembre.

Los sindicatos rechazaron la propuesta, al reclamar que se les reconozca alrededor de un 16% de lo que consideran fue la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, cuando tuvieron un aumento del 32% frente a una inflación del orden del 47%.

En representación de la Provincia se encontraban el director General de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, y los ministros de Economía, Hernán Lacunza, y de Trabajo, Marcelo Villegas.