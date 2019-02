Macri, junto a Vidal consideró que "la economía empieza a ordenarse"

El presidente Mauricio Macri afirmó este lunes que el país está "atravesando los coletazos de 2018" pero advirtió que "ya tenemos una economía que empieza a ordenarse".

El Presidente pidió actuar "con honestidad, diciéndonos la verdad y no mintiéndole más a la gente diciéndole que las cosas pueden ser gratis, que al final las pagamos todos y mal".

"En la Argentina estamos madurando, creciendo, entendiendo lo que nos pasó no el año pasado, sino los anteriores 15 años y los anteriores 30 años", dijo.

Por otra parte, Macri dijo que "es increíble" el "nivel de atracción, de curiosidad, de afecto" que recibió por el país durante su viaje a India y Vietnam "es increíble".

Macri recorría este lunes obras hídricas en la cuenca del río Salado, junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal quien afirmó: "La gente puede ver que sus impuestos terminan donde deben terminar: en obras como estas que cambian la vida para siempre".

"Esta obra es un orgullo, ya no son carteles, ni promesas ni anuncios. Se puede ver, es una realidad. Hay más de 300 obras hidráulicas empezadas y terminadas durante este mandato, y hay otras 150 en ejecución. Son obras que empiezan y se terminan, que son realidades concretas que hacen que la gente deje de inundarse. La gente puede ver que sus impuestos terminan donde deben terminar: en obras como estas que cambian la vida para siempre", sostuvo la gobernadora durante un acto realizado en el partido de Roque Pérez.

Vidal calificó al emprendimiento como "la obra hidráulica más importante de la provincia de Buenos Aires, porque va a significar un antes y un después: para miles de bonaerenses, va a significar no tener el agua dentro de sus casas inundación tras inundación, como ocurrió en las últimas décadas", y posibilitará además "recuperar más de un millón de hectáreas productivas".

"Esta no es sólo una herramienta para prevenir inundaciones, sino también para trabajar frente a la sequía, como la del año pasado. Debió haber estado terminada en el 2011, y si hubiera estado terminada, la Provincia no habría atravesado tantas inundaciones, no habría perdido todo lo que perdió y habría tenido una herramienta contra la sequía", aseveró.

La iniciativa, impulsada de manera conjunto por el gobierno provincial y la Nación, actualmente atraviesa su cuarta etapa, destinada a adecuar, ensanchar y profundizar el cauce del río Salado para permitir un mejor escurrimiento del agua.

Esta obra constituye el mayor impulso para la prevención de inundaciones que se está realizando actualmente en todo el país, y se extiende a lo largo de 220 kilómetros, desde el partido de General Belgrano al de Bragado.