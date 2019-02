Citan a los gremios a una mesa técnica para el próximo lunes

El gobierno bonaerense convocó ayer a los representantes de los gremios docentes de la provincia a una reunión técnico-salarial, el próximo lunes 25, para buscar garantizar el inicio del ciclo lectivo el 6 de marzo, aunque se aclaró que no propondrá una nueva oferta salarial, precisaron fuentes del Ejecutivo.

La reunión se realizará en la sede del ministerio de Economía provincial, a 12 días de haber rechazado los maestros una oferta salarial oficial que no contemplaba recuperar el poder adquisitivo durante el 2018, aunque sí planteaba una actualización por inflación para el 2019.

En su visita a Junín, esta semana, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, llamó a “recuperar los puntos perdidos” del salario en 2018, al tiempo que cuestionó los encuentros educativos organizados por el gobierno bonaerense, por considerar que la convocatoria no fue “plural”.

“Estamos recorriendo los distritos, llevando la voz de los docentes, desde el 23 de enero que estamos exigiendo la apertura de paritarias, porque somos los primeros que no queremos repetir estos escenarios todos los años -más allá de los gobiernos-, de estar en esta situación, a escasos días del inicio de clases, con citaciones donde se nos da la propuesta de manera impuesta”, lamentó Petrocini.

Y la dirigente, que es oriunda de Alem, agregó: “Exigimos una recomposición salarial, con respecto a una paritaria que no se cerró, de 2018, con una pérdida terrible del poder adquisitivo, de entre el 15 y el 16 por ciento, con una inflación que no para. De hecho, cada año lo presupuestado por el Gobierno es un número y a los pocos días eso se vuelve a calcular y la inflación golpea muy fuertemente los bolsillos, con tarifazos, subas en los alimentos y en todo lo que insume la economía de las familias”.

Infraestructura escolar

“También exigimos al ministro de Trabajo que haya escuelas seguras, y que así como enviaron a los inspectores a hostigar a los docentes que hacían paro, bueno, ese esfuerzo que pusieron en perseguir a los docentes que ejercieron su legítimo derecho a huelga, que ahora lo pongan en hacer las inspecciones, porque es de su competencia, los edificios escolares, los establecimientos, tienen que ser seguros, tienen que certificar que no haya riesgo de habitabilidad para toda la comunidad educativa”, afirmó.