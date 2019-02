Pidieron la excarcelación de los tres detenidos por el abuso sexual en un camping de Miramar

Los defensores de los tres jóvenes que continúan detenidos con prisión preventiva, por el abuso sexual de una adolescente de 14 años en un camping de la ciudad de Miramar, solicitaron su excarcelación al juez de garantías que interviene en la causa, informaron hoy fuentes judiciales.

El pedido fue fundamentado durante una audiencia oral que mantuvieron los abogados con el magistrado Saúl Errandonea en los tribunales marplatenses, en la que estuvieron presentes Lucas Pitman (21), Tomás Jaime (23) y Juan Cruz Villalba (23), quienes están alojados en la Unidad Penal 44 de Batán desde el 1 de enero.

Los defensores Mauricio Varela, Martín Bernat y Marcelo Jiménez pidieron la excarcelación extraordinaria de los jóvenes, porque consideraron que por sus características y condiciones personales esta medida no obstruiría el avance de la investigación, señalaron fuentes cercanas a la causa.

La fiscal del caso, Florencia Salas, se opuso a este pedido durante la audiencia, al igual que el abogado de la familia de la menor, Maximiliano Orsini.

A partir de esta presentación, el juez tendrá cinco días hábiles para definir la situación de los detenidos.

Fuentes judiciales señalaron a Télam que, en caso de que Errandonea otorgue la excarcelación extraordinaria, "se descuenta que la fiscalía y el particular damnificado apelarán", por lo que no se haría efectiva hasta que no sea confirmada por la Cámara.

Errandonea rechazó días atrás la falta de mérito solicitada para los imputados, y dictó la prisión preventiva que había sido pedida por la fiscal.

En cuanto a la marcha de la investigación, Salas recibirá en los próximos días el resultado de dos pericias clave que estaban pendientes.

Una de ellas es el cotejo realizado en el Laboratorio de Genética Forense del Poder Judicial de La Pampa, en Santa Rosa, entre el ADN de los cinco jóvenes imputados por "abuso sexual con acceso carnal agravado" y el material genético hallado en el cuerpo y prendas de la menor.

Esto permitirá confirmar o descartar la participación tanto de Pitman, Jaime y Villabla en el hecho denunciado en Año Nuevo en el camping El Durazno, como de Roberto Costa (21) y Emanuel Díaz (23), quienes se encuentran en libertad pero siguen imputados en el caso.

A su vez, en las próximas horas se conocerá el informe sobre las pericias toxicológicas de los acusados y de la víctima, realizadas en el Laboratorio de Toxicología del Instituto de Investigaciones Criminales y Ciencias Forenses, ubicado en la localidad bonaerense de Munro.

En cuanto al análisis de los teléfonos celulares de los jóvenes, tras recuperar los datos y el contenido que había sido borrado en uno de esos dispositivos, se confirmó que "no hay material relevante para la causa", aseguró una fuente del caso.