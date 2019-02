Gray prefiere a un intendente como candidato a gobernador

El presidente del PJ Bonaerense, Fernando Gray, insistió en que prefiere que "un intendente fuera el candidato a gobernador", aunque aclaró que "no se le va a cerrar la puerta a ningún dirigente".

"Aspiracionalmente, nos gustaría que fuera un intendente el candidato o candidata a gobernador o gobernadora de la Provincia de Buenos Aires", sostuvo el también jefe comunal de Esteban Echeverría.

El dirigente opositor destacó que "hay más de 40 intendentes exitosos" en la Provincia de Buenos Aires y señaló que algunos de los que tienen intenciones de competir por la sucesión de María Eugenia Vidal son el lomense Martín Insaurralde y la matancera Verónica Magario.

Consultado sobre si esa preferencia deja fuera de competencia a otros interesados, como el ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof, Gray aclaró: "Preferimos que sea un intendente, pero no le vamos a cerrar la puerta a ningún dirigente".

"En el peronismo tenemos dos temas: por un lado las candidaturas y por otro el contenido del PJ, que es lo que nos interesa mucho, porque son las propuestas del frente que vamos a integrar de cara a las próximas elecciones", remarcó el intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría.

El jefe comunal señaló: "Estamos trabajando en el contenido del PJ y en la unidad del justicialismo y todo el campo nacional y popular. Junto a 15 rectores de universidades nacionales estamos elaborando el proyecto y la plataforma de nuestro partido para los candidatos de cara a las próximas elecciones. Estamos trabajando lo ejes más importantes de estas elecciones: educación, salud, obra pública, seguridad, y otros ejes estructurales para tener una propuesta seria".

En esa línea dijo que “sabemos que es muy difícil ganar una elección con un Presidente y una Gobernadora en contra. Cuando un bonaerense vota, sabe muy bien que está votando a alguien que no está de acuerdo con el gobierno provincial y nacional. Ya en marzo vamos a definir las candidaturas".