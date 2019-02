Investigan el femicidio de una joven que fue asesinada a puñaladas en Ensenada

La justicia investiga el femicidio de una joven que fue asesinada a puñaladas delante de su hijo de 4 años en la localidad bonaerense de Ensenada por un hombre que la atacó y fue detenido unas horas después.

Según informaron fuentes policiales a NA, hasta el momento los investigadores manejan dos hipótesis: la de un ataque porque el sospechoso estaba obsesionado con la víctima, Nadia Ferraresi, de 25 años.

El hecho ocurrió este lunes a la mañana cuando Omar Díaz, el detenido de 24 años, atacó a la joven delante de su hijo frente a una peluquería emplazada en Bossinga y Francisco Cestino, de Ensenada, donde la chica trabajaba.

El hombre, que viviría a muy pocas cuadras de la víctima, le asestó una puñalada en la zona abdominal por lo que la joven fue trasladada de urgencia al Hospital Cestino, donde ingresó en gravísimo estado, con un profundo corte y sangrado.

Pese al esfuerzo realizado por los médicos, la mujer falleció alrededor de las 20:00 de este lunes. Tras la salvaje agresión el sujeto, que tiene antecedentes penales, se dio a la fuga, pero horas más tarde fue apresado en cercanías a la plaza Moreno y a la municipalidad.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 17, cuya titular es la fiscal María Di Lorenzo que tuvo que recaratular el expediente y pasó de "lesiones graves" a "homicidio calificado por violencia de género".Fue gracias al testimonio de testigos que efectivos de la DDI local lograron identificar al femicida.

Uno de los testigos habría aportado un dato clave para la investigación: el acusado no sólo conocería a su víctima sino que "estaba obsesionada con ella y salió a matarla". Sin embargo, la familia de la joven no cree en esa hipótesis y sostuvo que sospechan de una crimen por encargo, ya que la ex mujer de la actual pareja de Nadia la amenazó hace un tiempo por Facebook.

"Esta persona que la apuñala no tenía ningún vínculo con ella.Sí supimos que es del barrio y que vive muy cerca de la ex mujer de la pareja actual de Nadia. Puede haber sido un crimen con encargo", aseguró ante la prensa una tía de la víctima.

Dos horas después del ataque, el sospechoso se habría presentado en el centro de salud donde estaba internada Nadia, con un corte en su mano derecha y tras ser asistido, se fue, sin dar mayores explicaciones.

Una vez que los efectivos lo identificaron, se entrevistaron con familiares del sospechoso, quienes afirmaron que el imputado "padece de esquizofrenia y delirios místicos", a la vez que aseguraron que no "tiene paradero fijo".