Suteba advirtió que reclamará cerrar paritarias del año pasado

La secretaria general adjunta del Suteba, María Laura Torre, señaló hoy que los gremios asistirán a la reunión con el Gobierno bonaerense con la "expectativa" de cerrar las paritarias del año pasado, mientras criticó que en 2018 hubo un "decretazo" que ubicó a los salarios del sector por debajo de la inflación.

La administración de María Eugenia Vidal convocó a los gremios de docentes bonaerenses a iniciar las negociaciones salariales el miércoles.

De cara a ese encuentro, la dirigente sostuvo que "por primera vez" no hubo cierre paritario en 2018. "Cerramos el año con un decretazo de la gobernadora, que nos planteó una pauta salarial de 32 por ciento, dejando el sueldo en 16.250 pesos", cuestionó.

En ese sentido, argumentó que "la inflación dada a conocer por el INDEC no es la misma que plantea Vidal, sino que es de 47,6 por ciento".

"Durante enero deberíamos haber aprovechado que los alumnos no están en las aulas para cerrar el 2018", fustigó y afirmó que "la gobernadora dejó pasar enero y la mitad de febrero".

Además, consideró que la convocatoria para este mes "es tarde si es que Vidal insiste en seguir planteando pautas a la baja, no dialogar". En esa línea, subrayó que es "muy preocupante" que la mandataria provincial tenga "la misma actitud", mientras que se quejó de "un maltrato muy grande hacia los docentes".

"Vamos con todas las expectativas de cerrar el 2018", enfatizó y criticó que si el ministro Alejandro Finocchiaro, tuviera espíritu democrático, tendría que estar convocando a paritarias, respetando la Ley, le guste o no". De ese modo, insistió: "Si no le gusta, tendrá que pensar en hacer otra ley".

Torre evaluó también que "desde mediados del año pasado hay un malestar que no sólo se expresa en los sectores más humildes".

"Vemos en la escuela que las familias empiezan a contar la pérdida de trabajo", puntualizó y analizó que el Gobierno “ha hecho mucho daño a los trabajadores".

También los judiciales

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) reclamó al Gobierno provincial la reapertura de las paritarias suspendidas en diciembre y pidió un ajuste de casi 16% para compensar la pérdida de poder adquisitivo de 2018.

Según consignó en un comunicado, el sindicato realizó una presentación formal ante el Ministerio de Trabajo provincial para pedir que se retomen las negociaciones.

Representantes de la Comisión Directiva Provincial de la AJB, encabezados por Pablo Abramovich y Jorge Sotelo, realizaron una presentación al Ministro de Trabajo -Marcelo Villegas- en la que reclamaron la inmediata reapertura de las negociaciones paritarias suspendidas desde el pasado 4 de diciembre de 2018, fecha de la última reunión.

"Para dar un cierre a la discusión salarial de 2018, el gremio judicial reclama un incremento salarial no inferior al 15,6%, a fin de compensar la brecha existente entre el 32% otorgado unilateralmente por el gobierno y la inflación del 47,6%, medida por el INDEC", indicó el gremio.

A principios del mes de diciembre de 2018, los judiciales rechazaron en asambleas, en forma unánime, la oferta salarial que completaba un incremento salarial del 2018 del 32%, más un bono de $7.000.

"En una clara demostración de la falta de voluntad del gobierno provincial de respetar el derecho constitucional de negociación colectiva de los estatales, María Eugenia Vidal ordenó liquidar el aumento salarial rechazado por la AJB y suspendió las negociaciones salariales", señaló Abramovich.

Al respecto, el sindicalista aseguró que están "exigiendo la continuidad de la negociación salarial de 2018, donde debe lograrse como mínimo la recuperación del poder adquisitivo perdido durante ese año".