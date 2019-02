Cambiemos estudia abrir internas en varios partidos

La posibilidad de una elección anticipada quedó sepultada por decisión de María Eugenia Vidal. Esa alternativa se había transformado en una plataforma de lanzamiento para aquellos candidatos de Cambiemos que vienen trabajando por arrebatarle al peronismo en sus diversas formas, el control de varios municipios.

Si bien el desdoblamiento había sido alentado por intendentes de Cambiemos, los denominados “sin tierra” -los dirigentes que vienen trabajando para desbancar al PJ veían con buenos ojos que su objetivo fuera empujado por la candidatura de Vidal, la dirigente con mayor índice de aceptación.

Pero, como se dijo, esa estrategia quedó fuertemente golpeada por la unificación electoral en la Provincia y la decisión de la Gobernadora de atar su suerte y destino político al de Mauricio Macri.

El Presidente mide varios puntos menos que Vidal en la Provincia y no pocos dirigentes del oficialismo estiman que el objetivo por sumar distritos nuevos a los 69 que ya controla Cambiemos se ha complicado.

Puntualmente, porque creen que el debate nacional puede que se termine imponiendo por sobre la discusión de los temas bonaerenses.

El nuevo escenario impone decisiones renovadas. Acaso la primera de ellas sea aflojar el esquema rígido de evitar Primarias a como dé lugar. El PRO es poco afecto a dejar que fluyan candidatos en los distritos, pero ahora dejaría correr algunas internas donde efectivamente la unidad deje tendales de heridos.

“Después de todo, no estaría nada mal que esas disputas sumen para las candidaturas de Mauricio y María Eugenia”, dicen cerca de Vidal.

El ejemplo clásico es Mar del Plata donde el oficialismo hasta hace muy poco buscaba sacar del medio al intendente Carlos Arroyo. El alcalde ingresó por Cambiemos, pero a poco de andar ingresó en cortocircuitos con el Ejecutivo bonaerense.

Diversas políticas aplicadas y su particular estilo de confrontación alejó a Arroyo de Vidal, al punto que la mandataria envió a su ministro Joaquín De la Torre a instalarse a la Feliz con ropaje de virtual interventor.

Ahora el oficialismo ya no habla de dejar afuera de las Primarias al jefe comunal, pero le abrirá varios frentes de batalla. Por lo pronto, quien corre con los colores amarillo es Guillermo Montenegro, actual diputado nacional que se ha instalado en Mar del Plata. Los radicales aportan los nombres de la concejal Vilma Baragiola y del diputado Maximiliano Abad. Hasta floreció un aspirante de Elisa Carrió: el legislador Guillermo Castello.

Otra comuna oficialista donde podría haber internas es en Luján donde gobierna Oscar Luciani.

Si bien el esquema de Paso no se extenderá a todos lados, se permitirá en otros casos puntales.

En el Conurbano las internas aparecen casi inevitables en Ituzaingó, Merlo y Moreno. En la zona sur del Conurbano podría habilitarse Paso en Berazategui. En Lomas de Zamora, “por ahora”, aclaran en el oficialismo, el candidato es Gabriel Mércuri.