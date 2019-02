Detuvieron al ex suegro del visitador médico asesinado

El ex suegro de Braian Fillip, el visitador médico asesinado el viernes en el partido bonaerense de San Fernando, fue detenido en las últimas horas. Se trata de Luis María Leme, un hombre de 52 años, a quien acusan de ser el autor intelectual del crimen.

Leme, padrastro de la mujer con la que Fillip mantenía una relación sentimental por la cual habría sido ultimado, es sospechoso de haber instigado el homicidio, a cargo de un hombre que todavía se encuentra prófugo.

Braian era padre de una nena con Sofía. La pareja había mantenido una relación años atrás, que luego se interrumpió. Durante el tiempo que estuvieron separados, Sofía se puso de novia con Belisario, que hace tres años llegó al país y ya había conseguido la nacionalidad argentina.

El pintor trabajaba además en el taller mecánico de la familia de Sofía, y los investigadores sospechan que el padre y el hermano de la chica lo ayudaron a planificar el crimen y la fuga.

Cómo fue el crimen

Un hombre de 31 años y doble nacionalidad -argentina y venezolana- es intensamente buscado bajo de sospecha de ser el encapuchado que el jueves ejecutó de dos tiros al visitador médico Braian Fillip en San Fernando, cuando se enteró de que su ex pareja había reanudado una relación sentimental con él, que era padre de su hija.

El acusado es Belisario Bolívar Roswil (31), quien, según la investigación, mató a Fillip (28) al verlo salir de la casa con la mujer con la que hasta hacía poco había mantenido con relación sentimental. Según los investigadores, Bolívar Roswill siguió a Fillip y a la mujer hasta la estación de trenes de Victoria, donde ella bajó, y a unas cuadras lo interceptó y lo ejecutó de un disparo.

Para cometer el crimen, el asesino se tapó la cara con una capucha y consiguió un arma y un auto Fiat 147, con el que siguió a la pareja. En el taller donde trabajaba el sospechoso, en San Fernando, se encontró el vehículo repintado de gris. También se secuestró un revólver calibre 32 largo con cuatro de los seis cartuchos para los que tiene capacidad.

El ex cuñado bajo la lupa

La investigación contempla, además, la ayuda que el asesino habría recibido de dos personas: su ex suegro y su ex cuñado. El hermano de Sofía habría conseguido el arma y luego, junto a su padre, se habrían encargado de repintar el auto y cambiarle las patentes.

El arma será cotejada con los proyectiles que atravesaron el cráneo de Fillip, aunque estos están fragmentados. El crimen ocurrió a las 10.15 del jueves, después de que el visitador médico estacionó su Volkswagen Gol Trend rojo y al descender fue sorprendido por un encapuchado que sacó un arma e hizo dos disparos, aparentemente luego de hacerlo arrodillar. Bolívar Roswill tenía ya una denuncia por violencia de género que había radicado una joven venezolana.