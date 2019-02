Docentes reclamaron la convocatoria a paritaria

Los maestros nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) intimaron al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, para que en el plazo de 48 horas convoque a la Paritaria General Docente.

Según citaron desde los gremios que integran el FUDB, se envió la notificación formal al ministro ya que "el artículo 12 de la Ley 13.552 otorga la facultad a dicho ministerio, como la autoridad provincial en el ámbito paritario, a convocar a la negociación a pedido de una de las partes". "Acción que no se encuentra cumpliendo en la actualidad", indican los docentes.

"Además desde FUDB tomamos a consideración el pedido de los ministros de priorizar el diálogo educadamente, para hacerle honor a ello deben convocar de manera urgente", agrega el comunicado difundido hoy por el espacio integrado por Amet, FEB, Sadop, Suteba y Udocba.

Reclamo en el Ministerio

Esta semana, los gremios docentes concurrieron al Ministerio de Trabajo provincial para reclamar a la gobernadora María Eugenia Vidal la "urgente" convocatoria a paritarias. Durante la visita de los sindicalistas al Ministerio, un grupo de dirigentes, entre los que se encontraba la líder de la FEB, Mirta Petrocini, quedó atrapada durante 25 minutos en uno de los ascensores del edificio de calle 115 al 1705, de La Plata.

"Fuimos a reclamar por reapertura de paritaria y Escuelas Seguras, y dirigentes del FUDB se quedaron encerrados 25 minutos en un ascensor del Ministerio de Trabajo. Parece chiste, pero es la realidad de la Provincia", protestó el gremio de SUTEBA en su cuenta de Twitter.

Petrocini permaneció dentro del ascensor junto las dirigentes María Inés Bussi (Sadop) y Bibiana Giglio (SUTEBA), quienes luego fueron asistidas por personal del SAME, aunque no sufrieron mayores inconvenientes de salud.

Los dirigentes que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) fueron a la sede del Ministerio luego de que el pasado 23 de enero enviaran a la cartera que conduce Marcelo Villegas, la solicitud formal de convocatoria a paritarias.

Tras el incidente en el ascensor, los delegados gremiales mantuvieron un breve encuentro con el subsecretario de Trabajo, Horacio Barreiro, quien sin mayores precisiones informó: "La decisión que tomó la gobernadora y este Gobierno es convocar a los docentes en febrero".

"La discusión por el salario docente es ardua y compleja. No podemos seguir perdiendo tiempo a un mes y cinco días del inicio de clases", indicó en un comunicado el gremio de SUTEBA, que conduce Roberto Baradel.

Oportunidad “desaprovechada”

"El gobierno desaprovechó una oportunidad para trabajar sin afectación de clases", señaló el dirigente en declaraciones a la prensa, y añadió que "en la medida que no haya respuesta va a ser responsabilidad de la provincia el tema del conflicto".

Aseguró que el objetivo del frente es que "nos convoque de inmediato, por lo menos en los primeros días de febrero" y sostuvo que "peligra la paritaria y la situación de la escuela pública".

"Desde el inicio de año le reclamamos a la Gobernadora que convoque a discutir salarios dignos, escuelas seguras y educación de calidad. Fuimos al Ministerio de Trabajo con el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Seguimos sin respuesta. Vidal es responsable", advirtió Baradel.

El dirigente indicó que el FUDB enviará una carta documento al gobierno para que se coloque la fecha del comienzo de las paritarias 2019.

Sobre el reclamo, Baradel dijo que espera recuperar un 18% de lo perdido durante el año pasado y estimó que este año el pedido se ubicará en torno al 30%, que es lo estimado por las consultoras, más cláusula gatillo.