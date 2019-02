Vidal: “Cuando se hacen las cosas bien, no es necesario desdoblar elecciones”

Tras visitar la ciudad de Ameghino por la mañana, en horas del mediodía de ayer la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, llegó al distrito de Leandro N. Alem y recorrió el hospital junto al intendente local, Alberto Conocchiari. Luego, mantuvo una reunión privada con el jefe comunal, de la que también formó parte el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell.

Tenemos que poner los esfuerzos donde la gente más lo necesita, no en ir a votar más de una vez, afirmó la Gobernadora.

En el encuentro se repasaron las obras en ejecución y el mandatario local manifestó la necesidad de recibir fondos para cubrir distintas cuestiones propias del distrito: iluminación en los accesos, agua potable para Fortín Acha, Policía Comunal, costos del viaje a los Juegos Bonaerenses, planta de tratamientos de efluentes cloacales en Vedia, entre otros. Además, Conocchiari detalló el interés de avanzar con la planta de bioetanol y de un nuevo hospital interzonal.

“Hablamos de todo, le pregunté al intendente por la Ruta 50, una obra provincial que se esperó durante muchos años, me decía que fue un alivio para la comunidad que se hiciera esa ruta”, dijo María Eugenia Vidal en diálogo con Democracia.

Y agregó: “Repasamos las obras que se hicieron con el Fondo de Infraestructura Municipal, la obra de terapia intensiva en el hospital -que es una obra hecha con fondos provinciales- y eso demuestra que cuando uno trabaja en conjunto, se pueden lograr cosas mejores para la gente; también, todas las obras que se han hecho de iluminación y asfalto en la ciudad, está en ejecución la obra del hogar de ancianos con fondos provinciales: ver que Alem crece nos pone contentos”.

La gobernadora recordó que se trata de su tercera visita al distrito de Leandro N. Alem y aseveró: “Esto tiene que ver con el propósito que me puse de que,como gobernadora,hay que recorrer los 135 municipios de la provincia, más de una vez, porque todos son importantes, y entender la realidad de cada uno, cuenta”.

Producción de bioetanol

Por otro lado, destacó que aumenta la actividad productiva en el distrito de Alem y, en este sentido, dijo que “el intendente me comentó acerca de un proyecto para producir bioetanol así que vamos a ayudar para que esa resolución salga favorable, de manera que pueda generar más actividad en la zona, sería la primera planta de bioetanol en la Provincia, así que realmente significaría mucho avance productivo”.

Consultada respecto de los beneficios para intendentes, Vidal apuntó que “el presupuesto define cuáles son las obras pero hay oportunidades para los 135 municipios, tanto en Ameghino, donde el intendente es de Cambiemos, como en Alem, está la oportunidad de pedir fondos al Anses, a una tasa muy baja, la provincia se endeudó el año pasado a través del Anses y ahora le damos la oportunidad a los intendentes que tienen bien sus números para que puedan endeudarse a esa misma tasa baja para obras: si hay obras pendientes, está disponible el crédito”.

Por otra parte. Vidal dijo que la planta depuradora de ABSA en Vedia no está contemplada en el presupuesto 2019 pero que está prevista en el plan de inversión de los próximos años.

Cada día de clase que el chico pierde, después se hace muy difícil de recuperar, advirtió la jefa del Estado bonaerense.

No se trata de ver a quién le tiramos el agua, somos todos argentinos, todos tenemos que preservar los cascos urbanos y los campos productivos, señaló la funcionaria provincial.

Elecciones

Tras conocerse la decisión de no desdoblar las elecciones nacionales de las provinciales, la gobernadora afirmó: “Tomamos esta decisión pensando en los vecinos de la Provincia y para los vecinos de la Provincia la mejor decisión es que no vayan a votar tantas veces, que no destinemos recursos que la Provincia necesita para obras, tenemos que poner los esfuerzos donde la gente más lo necesita, no en ir a votar más de una vez” y agregó que “eso es lo que ha guiado en nuestra decisión, y tenemos la convicción de que cuando uno siente que ha hecho las cosas lo mejor que puede, y hay resultados para mostrar, el día de la elección no es lo que importa, porque la gente te va a acompañar si está conforme con tu tarea y si no, no. No importa el día que sea la elección”.

La Picasa

En relación a la laguna La Picasa, Vidal señaló: “Estamos trabajando en conjunto con el gobierno nacional y el gobierno de Santa Fe, nunca antes el comité de Cuenca funcionó y ahora sí, los equipos de Hidráulica de cada provincia se están reuniendo, definitivamente es un área de tensión con la provincia de Santa Fe pero tratamos de resolverlo con el diálogo, porque no se trata de ver a quién le tiramos el agua, somos todos argentinos, todos tenemos que preservar los cascos urbanos y los campos productivos de las dos provincias, ahí hay que hacer una obra muy grande con fondos nacionales”.



Conflicto docente

Por último, la gobernadora se refirió a la tensión con los gremios docentes, no anticipó fecha de encuentro pero adelantó: “Vamos a convocar al diálogo, como lo hicimos el año pasado, lo vamos a seguir haciendo, esto excede un problema paritario, esto tiene que ver con la necesidad que tienen millones de chicos de ir a clases el 6 de marzo y eso es lo que tenemos que poner en valor, porque cada día que el chico pierde, después se hace muy difícil de recuperar”.

Conocchiari: “Valoramos la visita”

En tanto, el intendente Alberto Conocchiari aseguró que “es un honor y un halago especial recibir a la gobernadora porque tengo la convicción de que,más allá de las diferencias políticas que tenemos, es imprescindible la articulación, la relación mancomunada de trabajo, es lo que la gente necesita y espera de nosotros”.

Por otro lado el jefe comunal señaló: “Valoramos la visita porque cualquier funcionario que va al territorio se nutre de la realidad de otra manera”.

“La gobernadora visitó el Hospital, nos sentimos orgullosos, es el primer hospital municipal, cumplió quince años y hemos puesto el alma en esto, no ha parado de crecer, era un edificio en construcción, lo terminamos, lo equipamos, salimos a buscar profesionales, acá no había guardia activa ni especialidades en esta ciudad cabecera así que arrancamos de cero”, afirmó Conocchiari.

Y añadió: “Ahora acabamos de inaugurar la terapia intensiva, tenemos ambulancias, lo hacemos con esfuerzo, estamos orgullosos, todo el acompañamiento es bienvenido”.