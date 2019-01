Con Insaurralde, Magario y Kicillof, el PJ puso primera

El encuentro del PJ bonaerense del sábado pasado en Santa Teresita abrió la etapa de definición de las candidaturas en la fuerza para enfrentar a María Eugenia Vidal en la carrera por la Gobernación.

Con la idea de que la Casa Rosada finalmentre le bajará el pulgar al proyecto impulsado por Vidal para adelantar las elecciones en la Provincia, en el peronismo bonaerense intentan encontrar un camino para resolver quién será el candidato en la Provincia.

La certeza que dejó el encuentro en la Costa Atlántica es que el postulante no saldrá de los tres nombres fuertes en danza. O será la matancera Verónica Magario, o el lomense Martín Insaurralde o el ex ministro de Economía del kirchnerismo Axel Kicillof.

Hay, en rigor, otros dirigentes anotados en la carrera, como el intendente de Areco Francisco “Paco” Durañona, con menos chances.

El presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, volvió ayer a insistir con un planteo que viene repitiendo en charlas informales con los dirigentes del partido. El intendente de Esteban Echevería cree, como muchos otros, que hay que definir un nombre “lo antes posible”.

El mitín de Santa Teresita dejó también instalada la idea de que debe evitarse el escenario de una disputa interna en las PASO, con el recuerdo todavía fresco de la virulenta disputa entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez en 2015.

“Desde el peronismo vamos a tener una boleta única con un frente pluralista y democrático en la provincia de Buenos Aires, con un solo candidato que será un candidato del consenso”, lanzó el sábado el diputado nacional Fernando Espinoza.

El ex intendente de La Matanza apareció en los spots que se difundieron en las últimas horas junto a su sucesora Verónica Magario. El video tiene duros cuestionamientos a Vidal y fue leído como una confirmación de que el tándem Magario-Espinoza buscará subir el perfil en medio de una suerte de “operativo clamor” al que se subieron muchos jefes comunales del Conurbano para impulsar la postulación de Insaurralde.

A Gabriel Katopodis (San Martín) y “Juachi” Zabaleta (Hurlingham), se sumó el fin de semana el intendente de La Costa, Juan Pablo De Jesús, quien hizo declaraciones en ese sentido. “Tenemos que generar un frente de esperanza que contenga a todos los bonaerenses afectados por este gobierno y Martín Insaurralde es quien mejor expresa el núcleo de de ideas y coincidencias”, dijo.

Ayer, en tanto, en medio de especulaciones sobre su ausencia en Santa Teresita (fue invitado pese a no ser integrante formal del partido), Kicillof envió un mensaje por las redes.

“Este año tenemos el desafío de unirnos. El encuentro de Santa Teresita refuerza el trabajo conjunto que venimos haciendo, en especial los intendentes bonaerenses”, dijo por Twitter.