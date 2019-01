Carteles de Baradel que tensan más la relación entre Vidal y los docentes

La negociación paritaria entre los gremios docentes y la Provincia no arrancó, pero el clima que la rodea se está impregnando de denuncias y acusaciones. El escenario asoma por demás complejo con los gremios reclamando una urgente convocatoria y el gobierno bonaerense por ahora aguardando a que llegue febrero para sentarse a negociar.

La política no está ausente en este tire y afloje. Tampoco, el enfrentamiento casi personal que mantienen María Eugenia Vidal y el gremialista Roberto Baradel, la cabeza visible del Frente de Unidad Docente bonaerense.

Baradel adscribe al kirchnerismo. Forma parte de una de las CTA combativas que rechaza el modelo económico de Cambiemos. Y es activo partícipe de marchas en repudio a las políticas oficiales. Junto con el resto de los sectores docentes, lideró un largo conflicto salarial el año pasado que paralizó las clases por 28 días.

En las últimas horas, la cuerda se volvió a tensar. El motivo no fue el renovado reclamo gremial para que Vidal llame urgente a paritarias que los sindicatos llevaron en mano hasta la Dirección General de Educación. La cuestión tiene que ver con una posible candidatura de Baradel en las elecciones de este año.

La primera versión que circuló fue la de una hipotética postulación a gobernador, para enfrentar nada menos que a la propia Vidal. El sindicalista salió a desmentir esa posibilidad, aunque en algunas declaraciones que formuló pareció dejar la puerta abierta para postularse a otro cargo.

En Cambiemos le saltaron a la yugular. “Cuando se siente en las próximas paritarias, ¿lo va a hacer como representante de los docentes o como candidato de Cristina Kirchner?”, disparó el diputado provincial oficialista Guillermo Bardón.

Ahora, la novela escribió otro capítulo. Baradel visitó el miércoles el Partido de la Costa para reunirse con docentes. A las pocas horas, en ese distrito y en Mar del Plata aparecieron carteles que promueven su candidatura a gobernador.

“Es una operación política de Cambiemos”, bramó Baradel. “Siempre que reclamamos convocatoria a paritarias intentan desviar el debate. Ahora inventaron una candidatura”, añadió.

En la Provincia creen que un acuerdo paritario con los gremios no será fácil. Por eso, ya diagrama acciones tendientes a meter presión para que las clases arranquen el 4 de marzo aún sin que los sueldos estén acordados.