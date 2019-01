El PJ bonaerense quiere de candidato a un intendente en un frente amplio

El PJ Bonaerense se reunió en la localidad costera de Santa Teresita para comenzar a definir la campaña de cara a las elecciones a gobernador, para las que habría un consenso mayoritario de que el candidato sea un intendente por un "gran frente amplio", aunque no se descarta la posibilidad de que haya primarias "con reglas de juego claras".

Con la posibilidad del desdoblamiento de elecciones en el principal distrito, algo que rechazan de plano los dirigentes opositores, el peronismo arrancó las actividades para intentar conquistar nuevamente el Sillón de Dardo Rocha.

Con duras críticas a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y al presidente Mauricio Macri, los intendentes, legisladores y dirigentes acordaron la necesidad de "tener una boleta única del peronismo en la Provincia de Buenos Aires", señaló el diputado nacional y ex presidente del sello, Fernando Espinoza.

"Boleta única peronista en la Provincia de Buenos Aires en un gran frente amplio, pluralista y democrático con un solo candidato, que va a ser de consenso", insistió el ex jefe comunal de La Matanza.

Consenso y unidad

Para intentar superar las dos derrotas electorales consecutivas, en 2015 y 2017, el justicialismo provincial tratará de que el consenso y la unidad sean la base del escenario electoral y, en ese sentido, las voces que proponen que el candidato a gobernador sea un intendente son cada vez más.

Incluso, varios dirigentes ya comenzaron a impulsar la figura del jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. "Tenemos que generar un frente de la esperanza que contenga a todos los bonaerenses afectados por este Gobierno, es decir, a todos, y Martín Insaurralde es quien mejor expresa ese núcleo de ideas y coincidencias", consideró su par del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús.

Para no demorar el armado y las definiciones de la campaña, se convocó para el próximo 21 de febrero a un Congreso partidario para autorizar la conformación de un frente electoral y así llamar a distintos sectores opositores a realizar una gran alianza.

A diferencia de Espinoza, el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ provincial, Fernando Gray, subrayó que "hay muy buenos posibles candidatos a gobernador", ante lo cual remarcó que el sello garantizará "unas internas abiertas transparentes y con reglas de juego claras".

Otros nombres

Junto con Insaurralde, también suenan como posibles postulantes la jefa comunal de La Matanza, Verónica Magario; su antecesor, Fernando Espinoza; y el ex ministro de Economía y diputado nacional, Axel Kicillof, que es resistido por los intendentes y no estuvo presente en el acto.

Aunque no estuvo presente, el ex titular del Palacio de Hacienda se refirió al encuentro y destacó el rol de los intendentes. "Este año tenemos el desafío de unirnos. El encuentro de Santa Teresita refuerza el trabajo conjunto que venimos haciendo, en especial los intendentes bonaerenses que son los que pusieron el pecho frente al desastre que ocasionó Vidal. Sigamos dando pasos en el camino a la unidad", manifestó a través de su cuenta de Twitter.

Además del escenario electoral, los referentes del peronismo provincial también fijaron una agenda "haciendo eje en la preocupante situación social, la permanente caída de la actividad económica, la grave situación de los trabajadores, los problemas de salud y educación en la Provincia", señaló el vicepresidente del sello, Gustavo Menéndez.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones y vicepresidente del PJ bonaerense, Pablo Moyano; el ex gobernador y actual diputado nacional Daniel Scioli; entre otros.