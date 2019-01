Policía forcejeó con el ladrón y un balazo mató a su mujer

La esposa de un comisario de la Policía bonaerense fue asesinada de un balazo en la cabeza, cuando su marido intentó evitar el robo de su camioneta y forcejeó con uno de los ladrones que terminó herido y detenido. Las primeras pericias arrojaron que el impacto que recibió la mujer, delante de la mirada de sus dos pequeños hijos que resultaron ilesos, fue efectuada con una pistola de su marido.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 14 en la esquina de las calles Ricardo Gutiérrez y Padre Arellano del partido de Moreno, cuando el comisario Rodolfo Ramírez Fernández (de 42 años y que presta servicios en la Policía Comunal de Marcos Paz) llegó a bordo de su Ford Ranger, junto a su esposa y dos hijos, tras efectuar un paseo en familia y dirigirse a la casa de su primo.

Al arribar a ese domicilio, el jefe policial se bajó de la camioneta y fue a tocar a la puerta, al tiempo que su esposa, identificada por la justicia como Débora Andrea Banegas (37) y los chicos se quedaron a bordo del vehículo. “El hombre dejó la camioneta con las llaves puestas y encendida porque hacía calor y así su familia podía esperarlo con el aire acondicionado prendido”, trascendió.

Según los primeros datos, en momentos en que el comisario Ramírez Fernández aguardaba a que su primo lo atendiera, y mientras estaba de espaldas a la Ford Ranger, un sujeto armado que iba solo y a pie se introdujo en la camioneta con fines de robo. Al darse vuelta, el jefe policial observó lo que ocurría, por lo que se acercó hasta el vehículo y extrajo un arma reglamentaria, con la que le apuntó al asaltante para que depusiera su actitud. Sin embargo, el ladrón intentó arrancar la camioneta pero no lo logró, por lo que descendió y se trenzó en un forcejeo con el comisario y en esa lucha, se presume, se disparó la pistola 9 milímetros que empuñaba Ramírez Fernández.

Delante de los hijos

“Uno de los balazos impactó en la cabeza de Banegas, quien murió prácticamente en el acto, en el interior de la camioneta, al tiempo que su hija mayor intentaba salir con su hermanito para ponerlo a resguardo”, precisaron los investigadores del caso. Al mismo tiempo, el sujeto que sufrió un balazo en un brazo y otro en la cadera, cayó herido y fue apresado en el lugar. No obstante, fue llevado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde lo operaron y quedó internado con pronóstico reservado.

Si bien el estado del asaltante era grave, uno de los familiares de la víctima salió de la casa y debió ayudar al comisario, a reducirlo a pesar de que estaba herido. Los mismos parientes fueron quienes llamaron al 911 para alertar sobre lo ocurrido y cuando los efectivos de la comisaría 1ra. de Moreno arribaron a la escena del crimen hallaron a Banegas fallecida y detuvieron al frustrado ladrón.

En tanto, peritos de la Policía Científica secuestraron la pistola 9 milímetros del comisario (que no es la reglamentaria provista por la fuerza, sino una particular) y el revólver del asaltante, en cuyo tambor hallaron dos vainas. Los primeros testimonios obtenidos apuntan a que los disparos que impactaron en Banegas y el asaltante partieron de la pistola del comisario, los peritos en balística analizarán el revólver para determinar si en algún momento del asalto esta arma también se accionó.

“Todavía no está claro dónde tenía el arma el delincuente cuando forcejeó con el comisario, aunque sí se sabe que cuando subió a la camioneta la empuñaba. Tal vez, cuando quiso encender la camioneta la dejó apoyada en el asiento”, se añadió, precisando que aún restan los resultados finales de los peritajes efectuados en la escena del crimen.