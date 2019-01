La gobernadora Vidal estará hoy en Vedia

Como parte de su recorrida por el interior de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal arribará hoy a la vecina localidad de Vedia, a las 14.

Previo a ello visitará la localidad de Ameghino y Roque Pérez.

Ayer, la gobernadora encabezó junto al presidente Mauricio Macri el primer acto del año juntos en Suipacha.

Por su parte, Macri destacó el "trabajo en equipo" con la mandataria provincial, en medio de las tensiones por la chance de un desdoblamiento de las elecciones, tema que se terminará de definir en febrero o marzo próximos.

"Estamos batiendo récords en construcción de vías, rutas, refacciones de aeropuertos. Sobre esas bases sólidas vamos a crecer, recuperando valores que no siempre han estado, como el trabajo en equipo, como hacemos con María Eugenia", sostuvo Macri.

Se pronunció así a fin de dejar en segundo plano la discusión por el posible adelantamiento de los comicios bonaerenses, iniciativa que propone Vidal pero que no termina de convencer al Presidente y sus colaboradores más estrechos.

Previamente, había tomado la palabra la gobernadora, quien también destacó su relación con el jefe de Estado: "Cuando ganamos las elecciones en la provincia, en 2015, dije que acompañáramos la elección de Mauricio en la Argentina (en alusión al balotaje de aquel año) porque iban a tener gobernadora y presidente trabajando en equipo y eso pasó en estos tres años", remarcó Vidal.

Y más tarde agregó: "Gracias al Presidente por estar siempre acompañándonos para que la provincia esté mejor".

Macri recorrió junto a Vidal y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich las obras de construcción del tramo Mercedes-Suipacha de la nueva autopista Ruta Nacional 5.

Una Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense analiza la posibilidad de habilitar la separación de las elecciones provinciales de las nacionales y emitirá un dictamen que no será vinculante para la gobernadora.

No obstante, Vidal dijo días atrás que la decisión final sobre ese tema la tomará junto a Macri y que lo más probable es que suceda el mes próximo o el siguiente.