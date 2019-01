"El 2019 comienza con 20 nuevos parques solares"

La diputada provincial Rosío Antinori (Cambiemos), vicepresidenta de la comisión de Energías de la Cámara de Diputados bonaerense, se refirió a la licitación, impulsada por PROINGED, de 20 nuevos parques solares para la provincia de Buenos Aires en la que participaron 45 empresas privadas y a la relevancia de esta noticia, que no solo significa un avance en la diversificación de la matriz eléctrica de la Provincia sino también una mejora en la calidad de vida de los bonaerenses.

"La licitación de estos parques solares es una gran noticia porque nos muestra cuánto hemos avanzado en el camino al cambio de nuestra matriz energética y el enorme interés del sector privado por sumarse y ayudarnos a impulsar esta transformación tan necesaria, que no sólo trae mejor energía, limpia y sustentable, sino que también significa la generación de empleo genuino para los bonaerenses", precisó la legisladora.

Antinori agregó que “estos parques fueron pensados y diseñados para cubrir la demanda energética de diferentes puntos críticos de las redes de distribución, en los que suelen presentarse dificultades de abastecimiento en las horas pico de consumo. De esta forma, no sólo estamos trabajando para traer la energía renovable al centro de la escena, sino también para construir un sistema de generación de energía eficiente y sostenible, algo que hace años era impensado".

Con la licitación y, más adelante, la puesta en marcha de estos 20 nuevos parques solares, la provincia de Buenos Aires contará con más de 7 MWp fotovoltaica, cuya generación podría equipararse al consumo de 50.000 hogares tipo en PBA.

"Desde que comenzamos a fortalecer las energías renovables, hace 3 años, supimos que trabajar en equipo con los distintos actores era central. Este tipo de proyectos demuestra que el diálogo con las cooperativas eléctricas; las PyMEs locales, que de a poco se van incorporando a la generación y uso de energías renovables a través de la instalación de paneles solares; y las grandes empresas privadas es el puntapié inicial para alcanzar juntos nuevos logros y seguir avanzando en esta revolución de las energías renovables en todo el país. El 2019 comienza con 20 nuevos parques solares en la Provincia y continúa con más trabajo y nuevos desafíos para mejorar la calidad de vida de los vecinos", concluyó la Diputada.