La candidatura de Kicillof a gobernador no termina de alinear a la tropa kirchnerista

Su nombre fue instalado por Cristina Fernández como su primera opción para competir en el armado de Unidad Ciudadana por la Gobernación. Según explicó en reuniones con intendentes y dirigentes en el Instituto Patria, es quien mejor nivel de conocimiento tiene. Además, cuenta con un perfil técnico respetado y buenas dotes de candidato. En los últimos días, él mismo salió a declarar públicamente que podría ser el postulante en la Provincia para enfrentar a María Eugenia Vidal.

Pero, contra todos estos datos, la figura de Axel Kicillof y su posible incursión electoral en la Provincia generan muy poco entusiasmo no solo en el peronismo sino también entre los varios sectores que conforman el universo del kirchnerismo.

En buena parte de la tropa K está instalada la idea, incluso, de que la candidatura del ex ministro solo se mantendrá en pie en un escenario en el que todas las posibilidades de acuerdo con otros sectores fracasaran. Aunque todavía falten definirse cuestiones claves, como si habrá o no desdoblamiento de la Provincia, Kicillof se instaló como uno de los nombres más repetidos en la danza de especulaciones sobre cómo se conformará la grilla de candidatos.

En los últimos días el propio diputado nacional K salió a admitir públicamente por primera vez la posibilidad de una candidatura provincial. Kicillof además decidió activar su agenda de actividades en territorio bonaerense, al que comenzó a caminar desde fines del año pasado con recorridas por el Conurbano. En los últimos días estuvo por caso en Mar del Plata, junto a sus compañeros de bloque Leopoldo Moreau y Fernanda Raverta.

Quienes frecuentan las oficinas del Instituto Patria cuentan que en las charlas con dirigentes de la Provincia Cristina pone sobre la mesa encuestas que muestran que Kicillof tiene un considerable nivel de conocimiento en el electorado provincial. Eso, pese a haber realizado toda su carrera política en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Al calor de estos movimientos, los intendentes del PJ bonaerense, los principales aliados electorales del kirchnerismo, mostraron su reacción. Los jefes comunales fueron los primeros en exponer más o menos disimuladamente su rechazo a que el ex ministro de Economía sea elegido para enfrentar a Vidal.

Ni siquiera la presencia de Kicillof en el acto de asunción del alcalde de Esteban Echeverría Fernando Gray como titular del PJ provincial, con abrazo incluido, logró distender a los intendentes.

En ese marco, los referentes territoriales del Conurbano lanzaron un operativo para instalar la figura de Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, como su postulante par la Gobernación.

Frente interno

Pero la figura de Kicillof no solo genera rechazos entre los intendentes. Incluso en las filas del kirchnerismo su candidatura no termina de generar entusiasmo ni convencimiento. En los bloques de la Legislatura bonaerense, donde conviven varias de las tribus K, son pocos los alineados atrás de una postulación del ex ministro de Economía.

“No es nuestro candidato. Es el candidato que quiere Cristina. Pero no termina de conformar a casi nadie”, dicen referentes de distintas tribus en las bancadas de Unidad Ciudadana.

Ni siquiera los referentes de La Cámpora, agrupación a la que Kicillof siempre se mostró cercano, parecen mostrar alineamiento detrás de un eventual lanzamiento formal.

“Si Kicillof es el candidato a gobernador es porque no se pudo llegar a ningún acuerdo con otros sectores”, dicen.

Las especulaciones crecen, además, con un dato que no escapa a nadie que conozca el universo K. Máximo Kirchner mantiene un diálogo casi cotidiano con Martín Insaurralde, quien se convirtió en uno de sus principales interlocutores políticos en la Provincia. ¿Será el lomense finalmente el candidato del kirchnerismo para la Gobernación?