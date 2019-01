Duhalde insiste en impulsar a Lavagna

El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a destacar hoy la figura del economista Roberto Lavagna y consideró que "es el candidato ideal para estos tiempos".

"Es un hombre racional, que ha tenido muy buena actuación, que no se lleva mal con ningún sector y que es muy serio, muy responsable. Lo admiro y creo que sea un patriota", sostuvo el ex jefe de Estado.

El ex mandatario nacional explicó que "el más grande error" que cometió en su carrera política fue "no haber elegido a alguien del mismo equipo", como Lavagna, para sucederlo al frente del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, Duhalde opinó que el próximo Gobierno va a recibir "un país con enormes dificultades" y apuntó contra "la dirigencia en general, que no ha advertido que hay una revolución".

"Hoy no se puede gobernar como hace 40 ó 50 años porque la gobernanza es cada vez más compleja, ahora hay que buscar coaliciones", señaló.

En este sentido, dijo que la oposición "no está a la altura en la que tiene que estar en época de crisis", aunque resaltó que el actual contexto es "mucho más sencillo" que en el 2002.

"Estábamos en default, no había banco, no teníamos un peso, no nos prestaban un peso y salimos por las enormes posibilidades que tiene el país si se lo explota", recordó.