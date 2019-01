El cuerpo encontrado es el de Carla Soggiu

Un grupo de trabajadores que realizaba limpieza en el Río Matanza, a la altura de Barracas, encontró un cuerpo flotando y de inmediato se dio aviso a la Prefectura Naval Argentina. En las últimas horas, tras el reconocimiento de la familia, se confirmó que se trata de Carla Soggiu, la mujer que desapareció el martes, luego de activar dos veces el botón antipánico en Pompeya.

Soggiu, de 28 años y madre de dos hijos, había solicitado un botón antipánico por tener una denuncia contra su ex pareja por violencia de género.

La policía de la Ciudad revisó las cámaras de seguridad de la zona y se pudo establecer que Soggiu, al salir de su trabajo el martes, subió a un colectivo de la línea 32, entre las 18 y las 18.30 en avenida Sanz al 500.

Por el momento se investiga en qué parada se bajó y en qué circunstancias. La policía supo además que Soggiu activó dos veces el botón antipánico el martes, entre las 20 y las 20.30, y que si bien un móvil acudió al lugar que indicaba el geolocalizador, no la encontró.

La mujer tenía el dispositivo desde el 27 de diciembre, por haber denunciado a su ex pareja, Sergio Fuentes, por violencia de género; él está detenido con prisión preventiva. Los familiares reconocieron el cadáver a través de fotos, por un tatuaje y un piercing que tenía la mujer.