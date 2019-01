Hantavirus: Murió una mujer en La Plata y es la primera muerte en la Provincia

Una joven de 34 años, oriunda de Castelli, murió hoy por hantavirus en una clínica de la ciudad de La Plata a la que había ingresado días atrás con síntomas de la enfermedad, confirmaron a Télam fuentes médicas y del ministerio de Salud provincial, lo que confirma el sexto caso en territorio bonaerense y el primer deceso por este virus en la provincia.

El Instituto Malbrán confirmó hoy horas después del deceso que la paciente, proveniente de Castelli, había contraído hantavirus.

La mujer, identificada como Tays Pérez trabajaba en el área de agrícolo industrial y de acuerdo a las primeras informaciones difundidas por la cartera de Salud, se contagió la enfermedad a partir del contacto directo con el roedor que trasmite el virus.

La joven fue ingresada al centro de salud platense en grave estado, y una vez internada, y de acuerdo al protocolo de actuación, la clínica remitió muestras para ser analizadas en el instituto de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, en el que se confirmó hace unas horas que la paciente había contraído hantavirus.

Se trata del sexto caso confirmado de contagio en el territorio bonaerense. Además, la muerte se suma a otras trece registradas en el país: once en Epuyén, Chubut; una en Tartagal, Salta; y otra en Entre Ríos.

Por otro lado, el otro paciente internado por hantavirus en la ciudad de La Plata, oriundo de Berisso, continuaba internado con un "cuadro respiratorio grave" pero se mantiene "estable", informó esta mañana Alberto Urban, director del Hospital Interzonal General de Agudos San Martín.

En declaraciones a Télam, Urban rechazó versiones sobre el deceso del paciente y explicó que el hombre está grave, pero aseguró que su cuadro se mantiene estable.

“Está grave, igual que ayer, no empeoró ni mejoró, continua en terapia intensiva, con asistencia respiratoria, tratamiento sintomático y de sostén vital", indicó.

El director del hospital precisó que “la virosis que padece el pintor tiene un período en el que hay que ir atendiendo posibles complicaciones o alteraciones del cuadro", y mencionó como ejemplos problemas metabólicos u otras infecciones.

“Es necesario estar alertas e ir peleando contra todo lo que pueda ir apareciendo”, agregó Urban.

Los estudios del Instituto Malbrán confirmaron que en este caso también se trata de hantavirus, con una cepa que no es la misma que la de Epuyén (en Chubut), sino una autóctona de esta región, al igual que los otros casos de la provincia de Buenos Aires, un número que según el ministerio de Salud provincial es "habitual" para esta época del año.

Los otros casos de hantavirus confirmados en la provincia se registraron en los distritos de San Pedro, Zárate, Navarro y Lomas de Zamora.