Buscan a un joven de La Plata que hace casi un mes se fue de mochilero a Uruguay

Francisco Lascano y Vedia, un joven platense de 29 años que viajó a Uruguay en diciembre, es intensamente buscado por familiares y amigos que perdieron contacto con él desde Navidad, informó hoy su padre.

Lascano, padre de una nena de dos años y estudiante de Bellas Artes, viajó el 22 de diciembre a la costa uruguaya para "probar suerte y tratar de trabajar con la música", informó en diálogo con Télam su padre, Raúl, quién remarcó que "tres días después de llegar, me mandó un mensaje por el chat de Facebook que decía: estoy bien, llegué a Piriápolis".

"En ese momento le contesté el mensaje pero ni siquiera lo leyó y nunca más se conectó a la red social", precisó el hombre que aclaró que sabe que su hijo "no es un nene, pero cuando viaja se comunica regularmente de alguna manera para hacernos saber que está bien".

"Me preocupé cuando la semana pasada la mamá de mi nieta me avisó que mi hijo no se había comunicado con la nena por su cumpleaños de dos. Fran la adora a la nena, sé que si todo está bien buscaría cualquier medio para comunicarse con ella", aseveró el hombre.

Asimismo, señaló que Francisco no tiene celular, por eso se comunica por chat, y que "días antes de su viaje me enteré que se iba con una amiga que no era conocida de siempre, pero no tengo ningún dato de la identidad de la chica"·

El padre del joven precisó que aun no realizó una denuncia policial porque tiene "la esperanza que esté en algún lugar sin conexión" y que va a "esperar unos días más, para ver si hay novedades".

Ayer por la tarde, Raúl realizó un posteo en Facebook para dar con el paradero de Francisco y remarcó que "salió como mochilero desde La Plata y su última comunicación fue desde Piriápolis, Uruguay, el 25 de diciembre. Soy su padre y ruego información por este medio o al 221-5718932?.