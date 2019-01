Nuevo caso de hantavirus en territorio bonaerense y ya son cinco en la Provincia

El Ministerio de Salud bonaerense informó que ya son cinco los casos registrados de enfermos de hantavirus en territorio bonaerense, aunque insistieron en remarcar que son casos "habituales" para esta época del año.

Se trata de un hombre de 40 años, oriundo de la ciudad de Berisso, que permanecía internado en el Hospital San Martín de La Plata. Una fuente del ministerio de Salud provincial reportó que "hay un caso de hantavirus en el hospital San Martín de La Plata, así lo confirmó esta tarde el Instituto Malbrán".

"En los cinco casos bonaerenses confirmados el contagio vino por contacto con excrementos de ratas como es usual en la Provincia, no es como la situación que se registra en Epuyén de contagio de persona a persona", precisó la fuente.

Los otros casos de hantavirus confirmados se registraron en los distritos de San Pedro, Zárate, Navarro y Lomas de Zamora.

El ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, explicó ayer que "el 70% de los casos de hantavirus en territorio bonaerense se presentan entre noviembre y marzo, con una modalidad de contagio de ratón a humano y no entre personas".

Según estadísticas oficiales, durante 2018 se registraron en la provincia de Buenos Aires 25 casos, mientras que en 2017 hubo 44 casos.

El funcionario pidió a las regiones sanitarias que "intensifiquen la sospecha clínica ante la presentación de casos febriles".

Los casos en Buenos Aires

Por su parte, el Director de Epidemiología del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Iván Insúa, informó ayer que los otros casos de hantavirus registrados en el territorio bonaerense se produjeron en San Pedro, Zárate, Lomas de Zamora y Navarro, además del paciente infectado en Berisso.

Sin embargo, dijo que “no estamos ante un brote” en el distrito más poblado del país.

El funcionario aseguró que los casos corresponden a un hombre de 26 años internado en el hospital Gandulfo de Lomas de Zamora; un paciente de San Pedro de 41 años que se encuentra en la Clínica Constituyentes de Morón; una joven de 20 años de Navarro internada en General Rodríguez y un hombre afectado en Zárate.

“Están todos bien y evolucionando favorablemente. El paciente de Zárate está más complicado y seguimos su evolución día a día”, manifestó Insúa.

Detalló que el paciente de Zárate tiene “una falla multiorgánica en el sistema renal, respiratorio y hepático, por lo que se lo está compensando” y apuntó que se sospecha que contrajo la enfermedad en su trabajo, en el Puerto de ese distrito.

Por otro lado, insistió en que “en todos los casos se trata de una cepa distinta a la de Epuyén”, en Chubut, donde se produjo un brote que provocó diez muertos, que “la situación sigue dentro de lo habitual en la provincia” y que se espera la aparición de “más casos”.

“En Buenos Aires solemos tener 25 casos por año. Estamos dentro de lo habitual, por lo que no hay que alarmarse porque no hay contagio interhumano ni hubo fallecidos. En todos estos casos el contagio se dio de roedor a persona y no de persona a persona (como en Epuyén)”, finalizó.