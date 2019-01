La Provincia eliminó el cobro de aranceles para cooperativas

A partir del dictado de la Resolución N° 670/2018, rubricada por el Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, se deja sin efecto la Resolución N° 125/2000, establecida por el Directorio del entonces Instituto Provincial de Acción Cooperativa, eliminándose el cobro de aranceles para los trámites que realizan las cooperativas ante esa cartera.

La inscripción de cooperativas, tasa de actuación, presentación de documentación pre y post asamblea, cambio de jurisdicción de cooperativas, rúbrica de libros, certificación de inscripción en el Registro Provincial, certificación de trámites, solicitud de veedurías, son algunos de los procedimientos que se encuentran exentos de pago a partir de ahora.

“Estamos convencidos que las cooperativas son un actor clave en el entramado productivo bonaerense y estas medidas favorecen la economía y tiempos de este tipo de organizaciones” afirmó Javier Tizado, Ministro de Producción bonaerense.

Y añadió, “la antigua Resolución generaba una demora innecesaria en los diversos trámites que se realizan ante el Ministerio. La industria debe estar abocada a producir, a alcanzar mayor rentabilidad, y no a cumplir con trámites que no condicen con las necesidades y demandas actuales, insumiendo recursos y bajando la productividad; por eso, como nos pidió María Eugenia Vidal, estamos trabajando para desburocratizar los procedimientos administrativos y alcanzar trámites más simples que eliminen cargas y obligaciones innecesarias para el particular, el trabajador, sean de cooperativas como de PyMEs”.

Esta medida se suma a otras ya adoptadas por la administración provincial que también apuntan a simplificar distintos trámites y procesos a favor de las cooperativas, desde la desburocratización del Estado bonaerense, como lo es el “trámite a distancia” para la inscripción de cooperativas que lanzó la cartera de Producción a fines de 2017.

Actualmente, la autorización para funcionar de cooperativas tramita por medio de expediente electrónico, el que brinda celeridad, transparencia y evita gastos innecesarios en papelería. Además, su trámite de iniciación puede realizarse totalmente a distancia, desde cualquier computadora conectada a internet y sin tener que viajar hasta La Plata, al igual que la capacitación previa y obligatoria para la constitución de una cooperativa.

“Lo beneficioso de haber simplificado el trámite para la constitución de una cooperativa es que ahora también es 100% online y redujimos los pasos del proceso de 23 a 10, lo cual disminuye el tiempo a 10 días respecto de los 58 que demoraba anteriormente, es decir abreviamos significativamente los tiempos del proceso de constitución y eliminamos los aranceles” comentó Tizado.

Con solo ingresar a www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/cooperativas cualquier ciudadano tiene la posibilidad de acceder a la Guía Presentación de Documentación Constitutiva, donde podrá asesorarse sobre los trámites a distancia y conocer los requisitos, documentación e información necesaria para constituir una cooperativa. También puede ingresar a los menús Asesoramiento Cooperativo y ABC cooperativo para conocer los aspectos formales y jurídicos para el mejor funcionamiento de una cooperativa.

“Acompañamos el crecimiento de la economía social a través de la práctica y el desarrollo de las actividades cooperativas en la Provincia de Buenos Aires; de modo que, es fundamental aggiornarse a las nuevas posibilidades que nos ofrece la tecnología, permitiendo mayor transparencia y dinámica en las practicas del Estado que busca impactar en el ahorro de costos y mayor confianza para el ciudadano”, concluyó Tizado.