Lavagna habló del escenario electoral con Pichetto

Roberto Lavagna sigue dando señales que alimentan las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial. Ayer recibió en su casa de Cariló al senador Miguel Angel Pichetto, con quien analizó el escenario electoral y una serie de encuestas que empiezan a poner en carrera al ex ministro de Economía en medio de la puja entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

Si bien en el Peronismo Federal hay varios candidatos lanzados como el salteño Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y el propio Pichetto, el nombre de Lavagna es el que más seduce en el espacio.

Hasta hace un tiempo el ex ministro mantenía un fuerte hermetismo, pero desde hace algunos días comenzó a mostrarse en fotos y a plantear un esquema de “unidad nacional” de cara a la cita electoral de este año.

De hecho, el fin de semana pasado recibió también en Cariló al gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz. El socialismo podría formar parte de un gran acuerdo con el peronismo no kirchnerista y con sectores díscolos del radicalismo encabezados por Ricardo Alfonsín.

Según trascendió, Lavagna estaría previendo una serie de encuentros con gobernadores como previa a un eventual lanzamiento.

Una encuesta difundida en las últimas horas por la firma Synopsis, establece que con Lavagna repunta el PJ Federal, aunque todavía sigue debajo de Macri y Cristina Kirchner. El trabajo de enero incluye 1.628 casos telefónicos en todo el país y se presenta con un margen de error de +/- 2,6%. En el sondeo Lavagna aparece en un escenario con 13,1% de intención de voto, lejos de Macri (29,1%) y Cristina (27,6%); pero si se suman los votos de Sergio Massa (6,7%) y Juan Manuel Urtubey (2,8%), el PJ Federal pasa los 20 puntos.

En ese contexto, la pelea se vuelve más cerrada. La encuesta revela además que Lavagna treparía al 15,6 por ciento si Cristina no compitiera, y el Peronismo Federal, en ese escenario, treparía al 26,6 por ciento.