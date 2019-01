Hallan restos de semen en el cuerpo y la ropa de la nena que fue abusada

Los peritajes realizados en la causa por el abuso sexual de una adolescente de 14 años en un camping de Miramar el 1 de enero último, hecho por el que hay cinco detenidos, confirmaron el hallazgo de restos de semen en el cuerpo y la ropa de la víctima, que serán cotejados con el ADN de los imputados, informaron fuentes judiciales.

Esos estudios podrían comenzar a despejar dudas en torno a la autoría del presunto abuso sexual denunciado en Año Nuevo, por el que están acusados y detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán, Lucas Pitman (21), Emanuel Díaz (23), Tomás Jaime (23), Roberto Costa (21) y Juan Cruz Villalba (23).

Ahora, la fiscal marplatense Florencia Salas aguarda los resultados de las pericias químicas sobre las ropas de los acusados, que estarán listas entre el lunes y el martes próximos, estimaron los voceros.

A diez días de la denuncia presentada por la menor y su madre en General Alvarado, los cinco jóvenes acusados se encuentran imputados como coautores del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado”. La fiscal solicitará el lunes al juez de Garantías Saúl Errandonea que se disponga el cotejo con el ADN de los imputados.

En las últimas horas se obtuvieron además las conclusiones de las pericias alcoholimétricas, que arrojaron resultados negativos respecto de la presencia de alcohol, tanto en los cinco jóvenes como en la menor.

Las fuentes no descartaron que ese resultado esté relacionado con la demora en la toma de las muestras de sangre en el inicio de la instrucción. Aún resta que se realicen las toxicológicas, previstas para la semana que viene en La Plata.

En cuanto al análisis de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados, el Cuerpo de Ayudantía Técnica a la Instrucción (CATI) de la Fiscalía General marplatense, a cargo de esa tarea, no dio a conocer hasta el momento ninguna información a la fiscal, porque la extracción de datos no pudo ser completada.