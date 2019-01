Más oficialistas se muestran a favor del adelantamiento electoral en la Provincia

Mientras una comisión Bicameral debate por estos días la factibilidad de un desdoblamiento electoral de la Provincia, dos oficialistas se sumaron ayer a opinar a favor de la movida que implicaría el adelantamiento de los comicios bonaerenses a junio. Se trata del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el vicegobernador, Daniel Salvador, quienes coincidieron en que “debe darse la discusión”.

En el caso del funcionario nacional, se mostró confiado en que los desdoblamientos de la Nación con las provincias “beneficia la precisión a la hora de votar en los distintos niveles y favorecen las políticas públicas de los gobiernos locales”.

Pero, además, Frigerio consideró que una decisión en ese sentido por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal, que conlleva presentarse en una fecha separada de los comicios nacionales “no perjudicará las chances electorales” del presidente Macri en su camino a la reelección.

No obstante, dijo que “todas las decisiones de estrategia electoral que tomemos tienen que apuntar a la prioridad mayor, que es lograr la reelección del Presidente”. La opinión no provocó sorpresa porque, como se sabe, junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, Frigerio es uno de los impulsores de que la movida se lleve a cabo en la provincia de Buenos Aires, sosteniendo la idea de que una victoria previa de Vidal potenciaría la imagen de Macri de cara a las elecciones nacionales generales y un eventual ballotage. En cambio, el ala oficial liderada por Marcos Peña rechaza esa posibilidad.

Las opiniones fueron vertidas ayer, en el marco del debate que viene manteniendo la comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense sobre la posibilidad de la Provincia de desdoblar o no la fecha de las elecciones, las que, como viene adelantando este diario, si la idea prospera, podrían llevarse a cabo el domingo 30 de junio.

En otro orden, Frigerio consideró que la principal dirigente opositora de Cambiemos continúa siendo la ex presidenta Cristina Kirchner, el tiempo que dijo desconocer las aspiraciones del ex ministro de Economía Roberto Lavagna para candidatearse a la presidencia de la Nación.

Cambio de Salvador

En tanto, el vicegobernador Daniel Salvador también salió a opinar sobre la posibilidad de un desdoblamiento electoral y sorprendió al cambiar de parecer y considerar que la discusión “es importante” y “debe abordarse”, al tiempo que elogió que uno de los temas que conlleva ese debate es el de la instauración del uso de la boleta única.

Es que el titular del Senado bonaerense había opinado en noviembre pasado que “en términos personales, creo que no hay que adelantar. Tienen que regir las mismas reglas que en la elección anterior”. Sin embargo, ahora Salvador modificó su postura al señalar frente a la consulta de los medios que “es positivo que haya un debate abierto en el ámbito de la Legislatura, en el que participan todas las voces que expresan los distintos espacios políticos”.

Sostuvo que la Bicameral “analiza la alternativa desde el punto de vista jurídico, se generarán elementos para poder tomar la mejor decisión para los bonaerenses” y añadió que “lo que surja como consecuencia del debate será lo correcto”.

Y opinó que la gobernadora, María Eugenia Vidal, “no adoptará ninguna decisión que perjudique a los bonaerenses ni al presidente, Mauricio Macri, porque este proyecto es para poner en pie al país”.

Más allá de la cuestión de la fecha de los próximos comicios provinciales, el radical elogió la discusión para la instauración del sistema de boleta única: “Ojalá se pudiera concretar ese mecanismo, sería un avance ya que ahorra costos, garantiza que tengan alternativas en todos los lugares, fortalece el desarrollo electoral y da más garantías”, argumentó.

Por otra parte, el vicegobernador evitó referirse a las especulaciones sobre si volverá a compartir fórmula con Vidal en una candidatura para los comicios de este año, al indicar que “ni a la Gobernadora ni a mí nos parece que esto justifique una conversación”. Y añadió que sería “desconsiderado” con la gente reparar en postulaciones “mientras estamos sorteando dificultades y trabajando en la gestión”.