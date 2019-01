Horror en La Plata: mujer se iba de vacaciones cuando murió apuñalada por su vecino

Silvia Ricci y su marido tenían todo preparado para irse unos días de vacaciones a Monte Hermoso, pero una verdadera tragedia ocurrió minutos antes de partir.

La mujer de 61 años, que era ama de casa, dialogaba con una amiga suya en la vereda de su hogar en La Plata, cuando fue atacada por un vecino y la asesinó con un cuchillo. El asesino, de 34 años y de nacionalidad peruana, ya fue detenido.

Matías Canalini, hijo mayor de la víctima, aún se muestra sorprendido por lo ocurrido: “Esto nos arruinó, más que sorprendernos. Este hombre vivía en la casa justo de al lado de lo de mi mamá. Nunca lo reconocimos como un peligro ni hubo nada raro. Tampoco una discusión ni un problema previo. Desde que me mudé me había olvidado su rostro porque no era un tema de conversación familiar ni jamás lo fue”.

Las valijas ya estaban cerradas y el auto cargado para partir a la localidad bonaerense de Monte Hermoso, cuando apareció este vecino con un cuchillo. La mujer falleció en La Plata por las seis puñaladas en el rostro, el pecho y el estómago.

Según explicó a Télam un investigador con acceso al expediente, el asesino “posee problemas psiquiátricos y no está en condiciones de declarar. En este momento se le están realizando las pericias correspondientes que determinen qué tipo de trastorno presenta y en qué grado”.

“Ella dice que estaban hablando tranquilamente, y este hombre medio que se acercó a un árbol como si fuera a cortar unas hojas. De pronto se le tiró encima a mi mamá, la mujer pensó que le iban a tirar algo, no entendió. Pero fue un segundo en el que la acuchilló. Y justo en ese momento salía mi papá por el garaje. Lo que dicen es que quiso tirarse contra ellos dos también, pero llegaron a cerrarle la puerta en al cara y se fue, se metió en su casa”, detalló Matías.