“La decisión no va a estar atravesada por la especulación", aseguró Mosca

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, señaló que la decisión que adopte la comisión Bicameral que estudia un eventual desdoblamiento de las elecciones bonaerenses "no va a estar atravesada por la especulación electoral", y rechazó la postura del peronismo y el kirchnerismo porque "se oponen antes de dar el debate".

"La decisión que tomemos, sea cual sea, no va a estar atravesada por la especulación electoral", indicó Mosca, luego de que el jueves se constituyera la comisión Bicameral en Mar del Plata.

"No vamos a tomar una decisión desde la especulación electoral, como entendemos que lo está haciendo el peronismo o el kirchnerismo, que se oponen antes de dar el debate y eso es lo peor que podemos hacer de cara al compromiso frente a los vecinos de la provincia de Buenos Aires", añadió Mosca.

El cronograma de reuniones de la comisión bicameral continuará el 17 de enero en Azul, donde disertarán constitucionalistas, y luego el 7 de febrero en un lugar a definir.

"La idea es emitir dictamen el 28 de febrero para que la gobernadora (María Eugenia Vidal) pueda tomar una decisión y tener antes de mazo claridad sobre la decisión final", indicó Mosca.

El titular de la Cámara baja bonaerense repasó los tres ejes que se están debatiendo: "Una propuesta del Frente Renovador para desdoblar las elecciones municipales, otro para el desdoblamiento de la elección provincial, y un tercer eje con proyectos de instrumentos de votación alternativos como es el caso de la boleta única de papel o boleta única electrónica".

"Están todas las variantes abiertas. Tenemos expectativas de que lo que podamos producir sirva para enriquecer el argumento de la decisión que tome la gobernadora", concluyó.

“Las elecciones están lejos”

Por su parte, el secretario general del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik, afirmó que las elecciones provinciales y nacionales aún "están lejos", y que "el tiempo que queda es para seguir trabajando en la gestión".

"La gobernadora (María Eugenia Vidal) ya ha dicho que, más allá de todas las discusiones que hay, estamos lejos de las elecciones. El tiempo que queda es tiempo para seguir trabajando en la gestión. El calendario electoral llegará a fines de febrero o marzo, cuando haya que definir el cronograma, y por ahora no hay novedad oficial", dijo el funcionario desde Mar del Plata.

"Nosotros seguimos trabajando y cuando llegue el tiempo de definiciones la gobernadora y el presidente las harán públicas", añadió.

En cuanto a la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones bonaerenses, Perechodnik indicó que Vidal "ha dicho que tomará la decisión después del verano", aunque reconoció que la constitución de la Comisión Bicameral, producida esta semana, y que deberá debatir si es factible el desdoblamiento "dio pie a nuevas especulaciones".

"Esperaremos el resultado de esa comisión. Es un informe no vinculante, un elemento de asesoramiento", dijo el secretario general bonaerense sobre el trabajo de la comisión que se constituyó formalmente esta semana en Mar del Plata, y que analizará los proyectos que plantean el desdoblamiento de los comicios en la Provincia de Buenos Aires, para verificar si son factibles "jurídica y operativamente".