El kirchnerismo ahora le baja el tono a una candidatura bonaerense de Cristina

Dirigentes del kirchnerismo salieron ayer a bajarle el tono a la hipótesis de una posible candidatura a gobernadora bonaerense de Cristina Fernández, una versión que circuló con fuerza en los últimos días.

“No está ni cerca”, dijeron desde Unidad Ciudadana ante las especulaciones sobre la estrategia lanzada por un sector del PJ bonaerense y pensada ante el posible adelantamiento de los comicios bonaerenses.

En declaraciones a la prensa, la presidenta del bloque de senadores provinciales de Unidad Ciudadana, Teresa García, salió a tomar distancia de esa posibilidad. Luego de participar en el encuentro de la Comisión Bicameral que estudiará la factibilidad del desdoblamiento electoral, García habló sobre las especulaciones en torno a las candidaturas para la Gobernación.

“Cristina nunca planteó ni está cerca de ser candidata a gobernadora”, afirmó la legisladora provincial. “Hace cinco días están diciendo que Cristina Kirchner iría como candidata a gobernadora. No es cierto, es una operación mediática”, dijo García, una de las representantes del kirchnerismo en el cuerpo que debate proyectos de reforma electoral.

La legisladora apuntó contra lo que considera una “operación” de Cambiemos: “(María Eugenia) Vidal va a ser la candidata a presidenta y el desdoblamiento electoral es una cortina de humo”.

Y ratificó que existe “un acuerdo entre Cambiemos y (Sergio) Massa para tratar el proyecto sobre el desdoblamiento de las elecciones”.

Estrategia

La posibilidad de Cristina candidata bonaerense fue agitada en los últimos días por un grupo de intendentes del peronismo, que descuentan que Vidal finalmente adelantará las elecciones en la Provincia para despegar su figura de la de Mauricio Macri.

La estrategia contempla que, luego de vencer a la actual gobernadora en las urnas, tal como descuentan en el peronismo, Cristina pueda ser candidata a presidenta en las elecciones presidenciales de octubre para competir allí contra Mauricio Macri.

“Si las elecciones en la Provincia son en junio, ella se puede presentar igual en las elecciones nacionales. Está habilitada”, dicen sus impulsores.

La idea comenzó a circular en los últimos días entre el grupo de intendentes peronistas de la Tercera sección electoral, que tiene como referentes a Martín Insaurralde, Fernando Gray y Mariano Cascallares. Esa región es dominada electoralmente por Cristina, que conserva altos niveles de intención de voto.

Según trascendió, el borrador fue acercado a Cristina y a Máximo Kirchner. Al diputado nacional y líder de La Cámpora, que buscará reelegir su banca este año, la idea no le disgustaría.

Con todo, no son pocos los que la consideran que no hay ninguna chance de que finalmente ocurra.

Candidaturas

La posible candidatura bonaerense de la ex presidenta fue agitada en medio de un escenario de incertidumbre sobre quién podría ser el postulante del peronismo para darle pelea a Vidal.

Entre los intendentes, la única que parece asomar es la matancera Verónica Magario. Pero son pocos los que confían en sus chances en un mano a mano contra Vidal.

En el kirchnerismo, en tanto, cobró fuerza en las últimas semanas la posible candidatura de Axel Kicillof, impulsada por Cristina pero que no cuadra entre la dirigencia del PJ. En ese marco, el espacio todavía tiene indefinido quien será finalmente el candidato en Provincia.