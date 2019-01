En medio del rechazo del PJ, se empezó a discutir el adelantamiento electoral

Con una agenda que también incluirá propuestas para instalar la boleta única en papel, comenzó ayer a funcionar la comisión de legisladores provinciales del oficialismo y la oposición que analizará el posible adelantamiento de las elecciones para gobernador bonaerense, tal como pretende un sector de Cambiemos.

En Mar del Plata, el cuerpo que integran diputados y senadores de distintas fuerzas se reunió por primera vez para debatir los proyectos que serán estudiados hasta fines de febrero, cuando emitirá un dictamen no vinculante.

La idea de conformar una bicameral nació en medio de las negociaciones por el tratamiento del Presupuesto en la Legislatura, a partir de un planteo del massismo. Pero en las últimas semanas cobró especial trascendencia, entre las fuertes versiones sobre el adelantamiento para el mes de junio de los comicios para gobernador.

Ayer, en el primer encuentro del cuerpo, se terminó de definir la agenda de temas en estudio. Además de sopesar la factibilidad jurídica y operativa del posible desdoblamiento de la Provincia, la Bicameral analizará el proyecto impulsado por el Frente Renovador para que los municipios también puedan establecer su propia fecha de votación para intendentes y concejales.

Entre los temas en análisis también estará, por pedido del massismo, la posibilidad de modificar el sistema de votación en la Provincia. Se trata de una propuesta de los representantes del Frente Renovador, que sugirieron convocar a especialistas en la materia para evaluar instaurar en la Provincia la boleta única en papel.

Claro que ambos temas están vinculados.

Para poder utilizar otro sistema de voto, la Provincia debería desdoblar con respecto de los comicios nacionales, en donde rige y regirá este año el sistema de lista partidaria sábana.

“Planteamos la posibilidad de boleta única, la idea es discutir un régimen electoral mayor participación y mayor amplitud en la discusión y por sobre las cosas, plantemos el desdoblamiento de las elecciones municipales”, dijo el senador del Frente Renovador José Luis Pallares.

El inicio formal de la discusión por la reforma electoral se produjo ayer en medio de un fuerte rechazo del peronismo a la posibilidad del desdoblamiento.

“Con esta maniobra Mauricio Macri y María Eugenia Vidal pretenden manipular las elecciones tras un nuevo año de inflación, recesión, pérdida de puestos de trabajo y recortes en salarios, educación, salud, ciencia y tecnología”, indicó el PJ Bonaerense en un comunicado, en el que además advirtieron que el adelantamiento “derrochará 3200 millones de pesos” en los gastos que se generan en cada elección en la Provincia.

La posibilidad del desdoblamiento genera preocupación entre los intendentes del PJ, que salieron en las últimas horas a responder con versiones de una posible candidatura de Cristina Fernández a la Gobernación si hay desdoblamiento.

“Es claro que estamos frente a una manipulación electoral”, dijo por su parte la senadora kirchnerista Teresa García, quien en el encuentro de ayer presentó una moción, finalmente rechazada, para que la Bicameral también estudie iniciativas sobre el financiamiento de los partidos políticos, tras el escándalo por los aportes truchos que golpeó a Cambiemos.

Ayer, en tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, el vidalista Manuel Mosca, formuló declaraciones en las que no descartó el posible adelantamiento de los comicios provinciales. “María Eugenia no va a hacer nada que atente contra la posibilidad de la reelección del Presidente”, dijo Mosca, quien preside además la Comisión Bicameral.