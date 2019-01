Piden indagar a ex director de Fabricaciones Militares

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la indagatoria del ex interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares, Santiago Juan Rodríguez, por supuestas irregularidades en la compra de equipos para realizar trabajos audiovisuales.

El fiscal elevó el pedido ante el juez federal Julián Ercolini a quien también le solicitó que sea llamada a indagatoria la ex pareja de Rodríguez y ex funcionaria del organismo Bárbara María Grané, según indicaron fuentes judiciales.

En la causa se investigan supuestas irregularidades en una licitación realizada en 2015, durante el gobierno kirchnerista, para comprar equipos que permitieran realizar producciones audiovisuales y tomar fotografías.

A través de esa licitación, Fabricaciones Militares compró, por ejemplo, un dron por 88 mil pesos y lentes y cámaras por más de 860 mil pesos, según informaron las fuentes.

También se investiga el pago a Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) para la utilización de canciones de Sandro en un spot televisivo y el alquiler de un perro dogo para el mismo fin.