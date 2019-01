La Legislatura ya empieza a debatir si se adelantan o no los comicios en la Provincia

Legisladores y ex legisladores de distintas fuerzas comenzarán a debatir mañana en un encuentro en Mar del Plata si la Provincia debe establecer una fecha para la elección de gobernador, diferente a la de los comicios presidenciales del mes de octubre, y si se avanzará con la modificación del sistema de emisión de voto.

La Comisión Bicameral conformada en medio de tironeos para tratar varios proyectos de reforma electoral arrancará mañana su actividad en Villa Ocampo, con una agenda que terminará de definirse en ese primer encuentro.

En el centro de la discusión está el adelantamiento de las elecciones para gobernador bonaerense, que siempre se realizaron en simultáneo con las presidenciales.

La posibilidad es analizada por un sector de Cambiemos en medio de cálculos electorales de cara al proceso de este año. En el oficialismo, no son pocos los que entienden que María Eugenia Vidal, la dirigente con mejor imagen positiva de Cambiemos, debe despegar su destino electoral del de Macri. Además, especulan que un triunfo en la Provincia de Vidal podría servir para que el presidente llegue más fortalecido a la búsqueda de la reelección.

En la oposición hay diversas posturas.

Desde el kirchnerismo y los intendentes del PJ, el rechazo es unánime. “Buscan sacarse de encima el lastre, que es Macri”, dispararonlos jefes comunales del Conurbano, hoy alineados todos electoralmente detrás de Cristina Fernández, quien también cuestionó la posibilidad.

El Frente Renovador, en tanto, tiene su propia agenda. En el massismo buscan que la Provincia avale un posible adelantamiento, aunque sea en modo prueba piloto, de un puñado de municipios gobernados por esa fuerza.

La semana pasada, el kirchnerismo presentó un amparo en la Justicia por la conformación de la Bicameral. Desde el bloque K entienden que fueron relegados. Pero desde el Fuero Contencioso rechazaron ese planteo.

Para muchos la discusión en la Comisión Bicameral será apenas una puesta en escena, ya que la decisión política se tomará en la Casa Rosada y en línea con la estrategia que diseñen los armadores de Cambiemos.

Como sea, la comisión tomará para el análisis una serie de proyectos que fueron presentados en ambas cámaras. No sólo hay relacionados con el establecimiento de la fecha de elecciones. También habrá otros relacionados a los sistemas de emisión de votos. Pero la discusión central estará en el posible adelantamiento o no de los comicios. En forma subterránea, desde el gobierno de María Eugenia Vidal realizaron consultas informales en los últimos meses con la Suprema Corte.

En el Tribunal, trascendió, existe la idea de que no hay impedimento legal para que la Provincia establezca su propia fecha de comicios.Claro que para eso Vidal debería contar con el voto de una mayoría legislativa que modifique la ley de PASO y la ley electoral. En ese marco, algunos especulan que, de resolverse un adelantamiento de las elecciones, el Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias para el mesde febrero.