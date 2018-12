Eugenia Vidal: "Hoy nadie tiene el triunfo garantizado"

¿Qué le dice que la palabra del año haya sido “tóxico” y que se especule con que la palabra de 2019 sea “incertidumbre”?

-Me impacta lo de tóxico. Me imaginaba otra palabra para definir a 2018, pero nunca tóxico. Incertidumbre es lo que hay hoy en un país tan dividido y frente a un año electoral en el que nadie tiene el triunfo asegurado en una elección que parece peleada.

-¿Cuán peleada se imagina esa elección?

-Hoy nadie tiene el triunfo garantizado. El país está muy dividido y creo que eso aumenta la incertidumbre, porque además, lo que está en juego son dos modelos políticos, económicos y sociales absolutamente opuestos. Y ahí es donde se genera la incertidumbre de la gente, de los mercados y de todos los que tienen que tomar una decisión. Nosotros vamos a tener que ir atravesando esa incertidumbre, que se va a ir apaciguando en la medida en que la economía empiece a recuperarse y que el panorama electoral esté más claro.

-¿Aclarar el panorama electoral significa desdoblar las elecciones?

-Significa definir el calendario electoral y las candidaturas, con desdoblamiento, o no, de las elecciones.

-¿Usted quiere adelantarlas?

-Están todas las opciones arriba de la mesa.

-¿Eso es un sí, o un no?

-No tengo una posición tomada. Desdoblar las elecciones tiene ventajas, pero también desventajas y no es ahora el momento de decidir.

-¿Por qué?

-Hay dos razones y ambas las conversé con Marcos Peña. Primero, porque cuando uno es oficialismo tiene que decidir sobre el límite. Decidir es una tarea de la oposición que tiene que construir candidaturas. El oficialismo como no tiene que construir candidaturas, tampoco tiene motivos para apurarse y cuanto más cerca de la elección estemos, más claro vamos a tener el panorama electoral. Y en segundo lugar, porque este año nos demostró lo dinámico y frágil que es el escenario político. En marzo gobernábamos hasta 2025; en septiembre, parecía que terminábamos en asamblea legislativa; hace un mes no reelegíamos y hoy tenemos posibilidades. Si entendemos esa dinámica, hay que esperar a ver cómo estamos en marzo para tomar una decisión.

-¿Entre las ventajas y las desventajas se analiza la posibilidad de suspender por única vez las PASO en la provincia?

-No está en la agenda en este momento, pero sé que es una propuesta de algunos intendentes de Cambiemos que, llegado el caso, se puede analizar.

-¿La decisión de adelantar, o no las elecciones la tomará Macri?

-La decisión la va a tomar Macri, fundamentalmente, conmigo. La tomaremos juntos.

-¿El año electoral atenuará o acrecentará sus diferencias con el gobierno nacional?

-Yo diría que son gobiernos que tienen realidades distintas. No es lo mismo tomar una decisión para la provincia de Buenos Aires que para toda la Argentina. No siento que haya diferencias; siento que hay valores comunes, de objetivos y de equipos. Sí es cierto que la provincia, por su propia dinámica, tiene que tomar decisiones que no se ajustan a la lógica nacional.

-¿Eso incluye el pago de bonos a jubilados, que Nación no hace, o el rechazo en la Provincia al protocolo de armas?

-El protocolo es para fuerzas nacionales que tienen otras obligaciones y otra formación. La Provincia tiene una ley que indica cómo deben actuar sus policías, por lo que cualquier cambio se debe hacer a través de la Legislatura. Compartimos que la policía tiene que tener todos los elementos para hacer cumplir la ley, pero tenemos realidades distintas. Pasemos al tema jubilados. Nosotros definimos un bono para los que ganan la mínima de la Provincia de Buenos Aires. Y esa mínima es más baja que la jubilación nacional.

-¿El panorama electoral de marzo se lo imagina con Cristina candidata?

-Lo tendrá que definir ella. Yo nunca definí mi posibilidad de éxito, o no, en función del otro. Creo en lo que nosotros podemos hacer. Cristina tiene para mostrar todo lo bueno y lo mano de los doce años de gestión kirchnerista y nosotros mostraremos todo lo bueno y lo malo de nuestros tres años en la provincia, donde sí creo que hubo un cambio muy profundo que la gente lo sabrá valorar.

-¿Esa valoración incluye la situación económica?

-En 2015 la economía no pesó a la hora de ir a votar y en 2017, tampoco. Veremos qué pasa en 2019.