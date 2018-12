Vidal: "Todas sufrimos alguna forma de violencia de género"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, señaló que también fue víctima de alguna forma de violencia machista, al igual que "todas las mujeres" en el país, aunque valoró la carrera política de otras dirigentes que hicieron que para ella sea "más fácil" su gestión.

"A las mujeres nos cuesta todo más, más allá de todo lo que avanzamos seguimos sometidas a asimetrías de poder. Margarita Stolbizer, Lilita Carrió, la misma Cristina (Kirchner), hicieron una huella que hizo que para mí sea mucho más fácil", señaló Vidal.

Al hacer un balance sobre el movimiento de reivindicación de los derechos de la mujer y la ola de denuncias de violencia y abusos, la mandataria dijo que "todas sufrimos alguna forma de violencia de género" y que "acá no puede haber grieta".

"Tenemos que estar todos en el mismo barco, porque esto pasa en todas partes. Nadie puede decir: En mi espacio político nunca pasó . Sin duda tenemos una deuda (la clase política). Soy parte de una generación que tuvo que aprender porque nosotras también fuimos educadas en esta cultura patriarcal y en muchos casos tenemos que desandar un camino mal aprendido y reconocer todo lo que nos falta", sostuvo Vidal en declaraciones a la señal TN.

La gobernadora dijo que hoy en día es ella la que aprende sus propias hijas, las que -señaló- "ya están empoderadas, son conscientes de sus derechos, escrachan, denuncian" y agregó: "A ellas no les va a pasar los que nos pasó a nosotras. Y nosotros tenemos que generar los mecanismos para que si les pasa, tengan adonde ir".

Al ser consultada respecto a si en su carrera política había tolerado alguna situación machista, Vidal dijo que "sin duda", aunque no brindó detalles.

"Gracias a Dios no tuve que pasar por una situación tan horrible como la de Thelma (Fardin) o la de muchas mujeres que hoy denuncian. Pero a qué mujer, en la vida ya no sólo en la política, cuantas mujeres de las que nos están escuchando no se sintieron abusadas en un tren, en un colectivo, cuantas no se sintieron alguna vez hostigadas o incómodas en la calle. A todas nos ha pasado atravesar una situación donde nos sentimos indefensas y sin capacidad de reacción", dijo Vidal.

Y agregó: "Todas las mujeres se sintieron identificada con Thelma, porque todas sufrimos alguna vez violencia de género.

Desde el Estado tenemos que acompañar, que no nos callemos más, que las mujeres se sientan acompañadas, que sientan que tienen nuestro apoyo".