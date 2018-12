Hoy comenzaron las pruebas de circulación de bitrenes en la provincia de Buenos Aires

Los estudios para evaluar la circulación de bitrenes, que son desarrolladas por el Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional, comenzaron hoy desde las 14, en dos puntos de la Ruta Nacional 33, al norte de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Los testeos permitirán determinar la capacidad y el desempeño de la infraestructura de los puentes ubicados sobre el arroyo Pigüe (km 150) y el arroyo Guaminí (km 180). Los trabajos se desarrollan en conjunto con especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

La incorporación de bitrenes es un reclamo histórico del sector productivo, ya que estas unidades tienen la potencialidad de reducir los costos logísticos entre un 25% y un 35%.

El adicional de carga neta que puede llevar un bitren respecto de un vehículo convencional puede ir como máximo entre un 40% (configuración de 20.50 m y 60tn) y un 70 – 75 por ciento más (configuración de 30.25 m y 75tn).

“La baja de costos logísticos permitirá la ampliación de las fronteras de producción, la instalación de fábricas alejadas de los principales centros de consumo, generando más exportaciones para conquistar mercados del exterior. Esto traerá más trabajo y el ingreso de divisas al país”, explicaron desde Ministerio de Transporte.

De acuerdo a estudios del Ministerio, la utilización de las nuevas configuraciones generará un ahorro de costos logísticos del orden de los U$S 1587 a los U$S 2030 millones y cercano a los U$S 200 millones el año que viene.

Ya son 20 las provincias adheridas o en proceso de adhesión al decreto 32/2018 que permite la circulación de vehículos de gran porte. Entre las primeras se encuentran Misiones, Neuquén y Mendoza mientras que Córdoba, Río Negro y Santa Fe se encuentran próximas a sumarse.

Desvíos por las pruebas sobre la RN 33

Las pruebas se extenderán hasta las 19.30, periodo en el que se procederá al corte del tráfico en ambos puntos. En la zona estará en funcionamiento un operativo de seguridad vial a cargo de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía Vial de la provincia de Buenos Aires.

-A la altura del arroyo Pigüe: conduciendo desde la mano ascendente (sentido a Trenque Lauquen) se podrá desviar por la RP 67, a la altura de Pigüe, hasta Coronel Suárez para luego ingresar a la RP 85 y finalmente ingresar a la RP 60, para retomar la RN 33. Mano descendente (sentido Bahía Blanca), el recorrido será el mismo, pero a la inversa.

-A la altura del arroyo Guaminí: desde mano ascendente (sentido Trenque Lauquen) los usuarios podrán desviarse a través del acceso a Carhue, hasta ingresar a la RP 60, y de allí retomar la RN 33. Mano Bahía Blanca, el recorrido será el mismo, pero a la inversa.

Mañana en la RN 3

Mañana, en tanto, se llevarán a cabo un estudio similar, a partir de las 8, en el puente ubicado sobre el río Sauce Grande (km 634), perteneciente a la RN 3. La evaluación se desarrollará durante 12 horas y demandará el corte total del tránsito.

Al igual que el miércoles, se realizará en la zona un operativo de seguridad vial a cargo de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía Vial de la provincia de Buenos Aires. Los usuarios del corredor podrán circular a través de los desvíos.

-En sentido a Bahía Blanca (ascendente): a la altura de Cnel. Dorrego se podrá continuar a través de la RP 72 hasta llegar al cruce con la RP 51 (paraje El Frapal); de allí se deberá ingresar a esta última ruta hasta llegar Bahía Blanca.

-En sentido a Dorrego (descendente): el recorrido será el mismo, pero a la inversa.

Durante la jornada no podrán circular por la RP 51 vehículos que transporten cargas peligrosas dada la cercanía con el dique Paso de las Piedras, la principal fuente de agua potable de numerosas ciudades de la región. En caso de mal clima las pruebas en el corredor serán suspendidas y reprogramadas.