Impulsan cambios en IOMA tras las denuncias de sobreprecios y coimas

Tras las denuncias de presuntos sobreprecios y coimas en la provisión de prótesis en IOMA, el directorio de la obra social del Estado bonaerense firmó la creación de un nuevo registro de proveedores que comenzaría a implementarse en febrero.

Mediante este nuevo procedimiento, se eliminarán los intermediarios, a fin de bajar costos, y se arbitrarán las medidas para que la lista de proveedores sea de consulta pública. Comenzará con la provisión de prótesis e internación domiciliaria, para luego continuar con el resto de las prestaciones.

La noticia fue confirmada por el presidente de IOMA, Pablo Di Liscia, quien, en un intento por despegar tal decisión con la investigación que lleva adelante el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), aseguró que "se viene trabajando desde marzo en este tema y que pasó por varias instancias administrativas y de control".

Según adelantó, habrá un reempradonamiento de proveedores de prótesis, órtesis y accesorios, con el objetivo de eliminar a los intermediarios -distribuidores y revendedores- y comprar directamente a los fabricantes.

"Se apuntará a que IOMA pague un 20% menos en el precio y a mejorar la calidad de los proveedores, y eliminando los que venden insumos de mala calidad", sostuvo el titular de IOMA, primer comprador a nivel provincial y el segundo a nivel nacional, después del PAMI.

En agosto pasado, La diputada nacional de Cambiemos Graciela Ocaña denunció, ante la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) e la Provincia de Buenos Aires, que médicos prestadores de IOMA cobraban coimas pagadas por proveedores de la obra social para que elijan sus productos. Además, remarcó que tal maniobra no podría haberse llevado adelante sin la connivencia de los médicos y las autoridades del IOMA.

Sin embargo, Di Liscia negó la existencia de sobreprecios en el nomenclador de prótesis de IOMA. Por otro lado, en cuanto a las coimas, aclaró que IOMA "no solo no avalaba esa práctica", sino que fueron "proactivos en las denuncias penales".

En total, según informaron desde el organismo investigador, desde marzo de 2016, se hicieron 27 presentaciones ante la Justicia, en su mayoría contra prestadores de IOMA. Además, se iniciaron 250 procesos administrativos contra empleados, contratados, médicos y proveedores; suspendieron a 44 prestadores de IOMA; y desafectaron a otros 14.