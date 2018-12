El oficialismo avanza con acuerdos y el Presupuesto se votaría el lunes

Reducción “a casi nada” de los 14 mil millones de pesos que debían absorber los municipios por los subsidios a las tarifas social de luz y del transporte, y que ahora quedarán a cargo de la Provincia, y la definición de un paquete de obras que será destinado fundamentalmente a los distritos conducidos tanto por el PJ como por el massismo, podrían lograr convencer a los opositores más duros.

Precisamente sobre esos dos aspectos pivotea el acuerdo que procura cerrar por estas horas el oficialismo bonaerense con distintos sectores de la oposición para que el lunes la Legislatura apruebe el Presupuesto bonaerense 2019.

Obligado a ceder para conseguir la sanción del capítulo del endeudamiento -el oficialismo requiere los dos tercios en ambas cámaras- Cambiemos avanzó con reuniones que van por distinto carril. Por un lado, están los encuentros con el Frente Renovador. Por el otro, los contactos con el peronismo.

El kirchnerismo participa

Pero el dato novedoso es que de esas conversaciones está participando el kirchnerismo. De hecho, legisladores e intendentes de ese espacio formaron parte de reuniones con funcionarios del Ejecutivo. Si bien los K mantienen una postura refractaria al proyecto, el gesto político sería “liberar” el respaldo de los legisladores que responden a los intendentes dialoguistas del PJ que han apoyado otros presupuestos de la gobernadora Vidal y que se mueven bajo el paraguas de Cristina Kirchner.

Acaso ese gesto tenga recompensa en la danza de cargos que se ponen en juego en la negociación. Uno de los premios acaso quede en manos de la ex diputada nacional ultra K, Juliana Di Tulio, que podría desembarcar en el directorio del Banco Provincia. Di Tulio llegó a la Defensoría del Pueblo hace algunos meses, como paso previo, dicen, a su arribo al Bapro.

Se trata de una novedad para la política bonaerense. Luego de aquél intento fallido en el arranque de la gestión Vidal, Cambiemos había desechado cualquier chance de acordar con Unidad Ciudadana.

“Estamos dialogando con todos los sectores de la oposición y con los aportes tratando de hacer un mejor Presupuesto del que ingresó del Ejecutivo, como hicimos los últimos tres años gracias a la herramienta del dialogo”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca.

En la misma línea, el vicegobernador Daniel Salvador se mostró “optimista” de cara a las sesiones simultáneas que se llevarán adelante el lunes y expresó que “el proyecto de Presupuesto es equilibrado, pone el acento en todo lo social y garantiza la continuidad de las obras públicas”.

Sostuvo que “la Legislatura es el ámbito donde pueden quedar plasmadas las discrepancias, pero la oposición no puede impedir que la provincia tenga su Presupuesto, porque éste es una herramienta para los bonaerenses” y opinó que “es un momento de madurez política y es impensado dejar a un gobierno sin esa herramienta”.

Adiós a los subsidios

Como se dijo, uno de los aspectos centrales de la negociación pasa por la no transferencia a las comunas de la obligación de hacerse cargo de los subsidios a la luz y al transporte por cerca de 14 mil millones de pesos.

Ese traspaso, que incluye además lo que la Provincia aporta a la Ceamse, quedaría neutralizado en el acuerdo parlamentario. Se trata de un alivio para las cuentas de los municipios que no sólo buscaban el peronismo y el massismo, sino también los alcaldes de Cambiemos.

También serán eliminados dos topes que se establecían para los municipios. Uno de ellos era el que impedía aumentar las tasas por encima del 38%. Tampoco verá la luz el límite a los gastos de los concejos deliberantes que se fijaban en el 1,5 por ciento del presupuesto municipal.

Además, no se modificará el porcentaje de uso del Fondo Educativo que realizan los municipios. La Provincia quería que el 100 por ciento de los recursos se usara para obras en las escuelas en el caso de los distritos del Conurbano. Pero finalmente, la obligación quedará en el 60 por ciento, tal como pretendían los intendentes.

En las últimas horas, legisladores del Frente Renovador se reunían con Sergio Massa para monitorear el avance de las negociaciones. El líder del Frente Renovador ya charló del tema con Vidal.

Fuentes de Cambiemos precisaron que “estamos bien de cara al lunes y avanzando con el PJ, sólo falta ponernos de acuerdo en cuanto a un esquema de obras para los municipios” y detallaron que “con el Frente Renovador (FR) también estamos bien y no se descarta una reunión entre la gobernadora y el propio Massa, quien hace una defensa que tiene que ver con los recursos para los municipios”.

“Además, ya alcanzamos el acompañamiento del bloque de Fabio Britos y del bloque Frente Amplio Justicialista de José Ottavis, quienes solicitaron una rebaja de Ingresos Brutos para las cervecerías artesanales”.

El lunes se sabrá cuán firmes son los acuerdos que Cambiemos busca por estas horas cerrar.