La desgarradora carta de la madre del nene asesinado de 16 puñaladas por su padrastro

La madre de Ciro Peñalba, el niño de 10 años asesinado el martes de 16 puñaladas por su padrastro que se atrincheró durante nueve horas y luego se suicidó de un tiro en la cabeza en la localidad de Tolosa, publicó una carta en las redes sociales en la que aseguró "no tener consuelo" y calificó a su ex pareja como un "animal psicópata" que le "arrancó la vida".

"Lo que pasó no tiene explicación ni consuelo. Estoy destruida, sólo sigo por mis hijos", escribió Soledad Marcos en una carta publicada en su cuenta de Facebook.

"Ciro era la persona más increíble que puede existir, siempre con una sonrisa, siempre jugando...fanático de los jueguitos y de sus amigos. Siempre preocupado por los demás, siempre preocupado por mí y sus hermanitos", escribió Marcos.

Y continuó: "Dulce, amoroso y feliz! No se merecía esto, que un animal psicópata le arranque su vida y por eso la mía y la de mi familia. No tengo consuelo para este dolor".

"Mi amor, mi bebé más grande, mi compañero de vida! El que me enseñó a ser mamá y el que me llenó la vida siempre de amor. Siempre vas a estar presente en cada uno de nosotros, en sus amigos, en mi familia, y sobre todo en sus hermanos y en su papá que es una excelente persona", dijo al referirse a David Peñalba, su ex pareja.

El niño fue asesinado el pasado martes por Juan Carlos Chirino (27), pareja de Marcos y padre de sus otros tres hijos, en la casa familiar de Tolosa, partido de La Plata.