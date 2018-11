Los docentes volvieron a rechazar la propuesta salarial de la Provincia

Los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechazó la oferta salarial de la Provincia que consistió en un 2% de incremento adicional a cobrar en diciembre 2018, que se calcula en base al salario de diciembre de 2017, más una suma fija como "bono" de $7000 para activos y $3500 para jubilados.

"Esto significa un incremento de $108 para el básico de un maestro de grado y $205 sobre el sueldo de bolsillo, cerrando la paritaria 2018 en un 32% de incremento", aseguran desde los gremios.

La gobernadora bonaerense convocó a los gremios de maestros a un nuevo encuentro paritario para las 14hs., aunque el inicio se demoró.

Previo a la reunión, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, aseguró que los gremios docentes "no vamos a aceptar una propuesta a la baja". "Esperemos que el Gobierno haga una oferta digna. Noviembre cerrará prácticamente con una inflación del 44 o el 45%. Si nos quieren imponer una propuesta a la baja será la primera vez que no se llegue a un acuerdo desde que se crearon las paritarias", dijo.

Además, analizó que "si terminamos así, no empezamos las clases el año que viene porque el conflicto va a seguir", y recordó que "hay 300 escuelas sin clases por problemas de infraestructura hace cuatro meses y al gobierno no le importa".

El último encuentro entre el Gobierno bonaerense y los sindicatos fue el 11 de octubre, en el que la Provincia ofreció un 30,7% más 1% de material didáctico.

El fin de semana, la gobernadora Vidal se refirió a la negociación con los gremios del sector, aseveró querer resolver "el conflicto docente" y criticó las 25 medidas de fuerza que los sindicatos llevaron a cabo este año.

"Me cuesta entender cuando se plantean paros contra el FMI, en solidaridad con (Hugo) Moyano o con otros gremios, cuando en realidad eso supone que millones de chicos no tengan clases. En la última década, la provincia tuvo más de 120 días de paros. Y los chicos no aprendieron más ni los docentes están mejor. Ese no es el camino", dijo Vidal.