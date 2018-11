Aprueban el proyecto que busca ampliar el horario de venta de alcohol en la Provincia

Luego de recibir el visto bueno de la gobernadora María Eugenia Vidal, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto que amplía hasta las 23 el horario permitido para la venta y expendio de bebidas alcohólicas.

La iniciativa deberá ser considerada por el Senado para completar el trámite parlamentario y poder así entrar en vigencia antes del inicio de la temporada de verano próxima, tal como pretenden los impulsores de la modificación.

La reforma en cuestión modifica el artículo 1 de la Ley 11825, conocida como “Ley de Nocturnidad”, que impone la prohibición de venta, expendio o suministro de bebidas alcohólicas a partir de las 21 y hasta las 10.

Con los cambios aprobados por los diputados, el nuevo tope horario habilitado para la venta de bebidas alcohólicas será hasta las 23 durante los meses de verano, en todo el territorio

bonaerense.

Se trata de dos iniciativas presentadas por el senador Lucas Fiorini y el diputado Guillermo Castello (Cambiemos) en el marco de una reunión ante empresarios y comerciantes nucleados en la sede de la UCIP local.

Las propuestas coinciden en ampliar la franja horaria de 23 a 8. Si bien ambos proyectos son similares, se diferencian en el plazo de duración y en el ámbito de aplicación de la norma.

Mientras que el senador Fiorini propuso que sea de diciembre hasta marzo y sólo en las ciudades balnearias, Castello estipula que la nueva franja horaria se extienda hasta la culminación de Semana Santa y que rija para toda la provincia de Buenos Aires.

Ambos legisladores acordaron unificar las iniciativas para lograr que el proyecto sea aprobado “lo antes posible”.

Fiorini explicó respecto a la propuesta que el objetivo es no interrumpir el horario de esparcimiento de ciudadanos y turistas. “Tal circunstancia justifica que durante los períodos de temporada de verano se extienda el horario de venta de bebidas alcohólicas en los comercios alcanzados por la prohibición, posibilitando en cambio el normal desarrollo de la actividad comercial que no se vería así afectada por la ausencia de clientes durante los horarios de veda, sin que ello implique la promoción de un mayor consumo”, indicó.

Por otro lado, el funcionario agregó que el texto “no pretende derogar la ley 11825, sancionada en 1996, sino modificar el horario que esta norma reglamenta para la adquisición de bebidas alcohólicas”.

Castello, en tanto, afirmó: “En verano es cuando más dificultades genera esta prohibición, ya que los días se alargan, las jornadas de playa o las actividades recreativas se extienden y los vecinos y turistas que quieren aprovechar al máximo sus jornadas de descanso no llegan a realizar las compras antes del horario de restricción, generando incomodidad a la gente y perjudicando a los comerciantes”.

Tras la sesión, el diputado manifestó “se dio el primer paso para dar respuesta al reclamo de muchos comerciantes y consumidores de la provincia que sufren las complicaciones que trae aparejada esta ley”.

“En las reuniones que mantuvimos les transmitimos a los comerciantes que teníamos la expectativa de alcanzar los consensos para que salga esta reforma y, gracias al fuerte espaldarazo que le dio la gobernadora Vidal a nuestro proyecto en su última visita a Mar del Plata, hoy conseguimos que los cambios que propusimos hayan sido aprobados”, explicó el marplatense Castello.