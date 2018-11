La Provincia ofrecerá incorporar el bono a los sueldos en varias etapas

El gobierno de María Eugenia Vidal tiene decidido pagar el bono de fin de año a los empleados estatales, docentes y policías. También que ese plus alcance a los jubilados. Pero ahora, en pleno inicio de las conversaciones con los gremios, trascendió que ofrecerá en la paritaria que esa suma fija -que en principio sería de 5 mil pesos- sea incorporada en forma escalonada a los sueldos durante el año que viene.

Esa propuesta oficial tiene que ver con el rechazo que genera entre los sindicatos la idea de aceptar una suma fija “que te la dan y te la quitan al otro mes”, como graficó uno de los dirigentes sindicales que participa de las negociaciones. Por eso, si bien el bono estará en juego, en la Provincia piensan en un esquema de incorporación paulatina a los sueldos, de modo que en el futuro termine engrosando, ya no por única vez, los salarios de los trabajadores.

Esta novedad surgió en las últimas horas, luego de los primeros sondeos entre funcionarios de la administración Vidal y dirigentes sindicales de los gremios estatales.

Sería la contrapropuesta oficial frente a la posición refractaria que vienen expresando los gremios ante el bono.

Como se dijo, la propuesta del plus formará parte de la negociación salarial de diciembre -la última para cerrar el año-, a la que se sumará una porcentaje de aumento que impactará sobre los básicos.

Se trata del “mix” del que hablaron en los últimos días en el Ejecutivo bonaerense.

El gobierno bonaerense, como se sabe, tiene pendiente una última etapa de negociación con los sindicatos. En el caso de los estatales, los gremios dialoguistas acordaron una mejora del 30 por ciento en lo que va del año con el compromiso de que se los vuelva a convocar a discutir un nuevo aumento en diciembre con la inflación como telón de fondo.

Con los números anunciados en las últimas horas por el INDEC, la inflación acumulada en lo que va del año trepó al 39 por ciento. Es decir, los salarios están quedando 9 puntos por debajo del costo de vida.

Si bien estimaciones oficiales y privadas hablan de una caída en la inflación en este mes y en diciembre, se aguarda un número anual no inferior al 45 por ciento.

En ese marco, el escenario de estrechez de recursos hace prever que finalmente los sueldos en 2018 van a quedar por debajo del costo de vida. La pelea central de los gremios pasa por perder lo menos posible de poder adquisitivo.

Algunos números revelan el tenor de esa puja. Estimaciones no oficiales indican que para “empatar” con la inflación, la Provincia debería destinar unos 60 mil millones de pesos más en el proyecto de Presupuesto 2019 para el pago de salarios. La cifra triplica lo que Vidal le está reclamando a la Casa Rosada en concepto de compensación por el Fondo del Conurbano.

Además, se estima que 3 mil millones de pesos es el impacto que tendría sobre las cuentas bonaerenses el pago del bono de 5 mil pesos a los 600 mil trabajadores estatales.

Ese número será mayor porque Vidal decidió incluir a los jubilados. En tanto, cada punto de aumento salarial implica para la Provincia desembolsar unos 4 mil millones de pesos.

La Provincia debe negociar además con los gremios docentes, con los que mantiene un largo conflicto que se tradujo en 25 días de paros. Tampoco hubo acuerdo con los empleados judiciales, aunque el gobierno de Vidal logró desactivar otro de los frentes abiertos que tenía al cerrar acuerdo con los médicos de los hospitales públicos en torno del 32,5 por ciento.