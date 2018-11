La provincia de Buenos Aires analiza licitar 23 centrales de energía solar y 10 eólicas

En uno de los paneles del AIREC WEEK 2018, Néstor Félix, secretario General y Coordinador del Área de Desarrollo de Proyectos del Proinged, reafirmó la primicia que a principios de octubre se dio a conocer: la provincia de Buenos Aires está trabajando para licitar alrededor de 23 pequeños parques solares, de entre 200 y 500 kW.

Si bien, al momento de comenzar su discurso, el especialista aclaró que Buenos Aires no tiene la capacidad del recursos solar que otras b, sino “un nivel de radiación de coeficiente de eficiencia del 17%”, se comparó con Alemania, que tiene la misma superficie que el territorio bonaerense, un recurso similar donde se han instalado plantas solares fotovoltaicas que generan 45.000 MW de energía eléctrica.

Pero apuntó que el verdadero propósito del Gobierno provincial es sustituir unos 500 MW de generadores que funcionan con diesel, los cuales son contaminantes y más caros que la energía solar.

“Nuestra idea pasa por reemplazar motores a combustibles fósiles que hoy en día nos cuestan unos 150 dólares por MWh. Pero la realidad es peor, ya que esos equipos están funcionando tres o cuatro horas por día, y cuando uno hace la cuenta del costo por energía generada se va a 300 o 400 dólares (por MWh)”, advirtió Félix al portal Energía Estratégica.

“Si nosotros podemos hacer en la Provincia un proyecto con una tarifa de equilibrio entre los 80 y 100 dólares (por MWh), estamos ganando muchísimo con respecto al diésel. Y ese es nuestro camino a seguir”, dijo el responsable del área, no sólo justificando la futura licitación sino también la realización de ocho parques solares que hoy ya están instalados generando energía limpia bajo esta dinámica en Arribeños, Inés Indart, El Triunfo, Espigas, Recalde, Samborombón, Ceamse y San Nicolás.

Por otra parte, Félix destacó que el hecho de desarrollar este tipo de pequeñas centrales solares evita la necesidad de inversiones en obras de infraestructura en redes “porque así no nos hace falta transportar la energía, sino que la generamos de manera distribuida en donde se da el consumo”, comparó.

Financiamiento para parques eólicos

Por otro lado, el Coordinador del Área de Desarrollo de Proyectos del Proinged, destacó que están “apoyando” el desarrollo de proyectos eólicos, “sobre todo en el sur de la provincia, donde han surgido tarifas competitivas en proyectos de gran escala”, ilustró acerca de la capacidad del recurso.

Cabe subrayar que en la provincia de Buenos Aires se han adjudicado en las licitaciones del Programa RenovAr 13 parques eólicos por 1.011 MW, sobre un total de 34 proyectos por 2.466 MW.

“Estamos evaluando para Mini Renovar 10 proyectos donde ya hemos realizado estudios en sociedad con las cooperativas. Ahí estamos buscamos socios que aporten parte del capital junto con el Proinged, que también puede financiar una parte de los proyectos”, acentuó Felix.