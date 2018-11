El diputado provincial Marcelo Daletto (Cambiemos) dijo que “una vez publicado el cronograma electoral por el ministerio del Interior no tenemos que tratar de cambiarlo porque nos conviene. No podemos cambiar las reglas a mitad de camino. Como pedimos reglas de juego claras para la economía, también tiene que haber reglas de juego claras para la política.”

De cara a las elecciones de 2019, el Legislador dijo que “Las PASO son un logro de la democracia argentina porque permiten que sea la sociedad la que elija a sus candidatos y no como ocurría antes, que lo hacía muy poca gente”.

“Las PASO, como muchas otras tantas instituciones de la democracia se pueden mejorar -por ejemplo, hacerlas optativas para el votante- y en eso debemos seguir trabajando, pero de ninguna manera eliminarlas”, finalizó el legislador.